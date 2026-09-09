Werner Gradischnig ist ein Mann voller Energie und Harmonie

Werner Gradischnig führt seit 40 Jahren die Sängerrunde der Kelag, die am Samstag 80-Jahr-Jubiläum feiert, zum Erfolg.

Er ist fast so alt wie sein Chor, obwohl man es ihm weder ansieht noch anmerkt. Im Gegenteil. Werner Gradischnig (78) ist immer noch ein Energiebündel, so als hätte seine jahrzehntelange Tätigkeit für den Energielieferanten Kelag irgendwie abgefärbt. Seit 40 Jahren leitet der ehemalige Kelag-Werksleiter und Regionalleiter Süd, der auch in der Zentrale für Unternehmensentwicklung zuständig war, die Sängerrunde Kelag. In der Zeit seiner Führung hat sie sich unter dem Motto „Harmonie hält uns zusammen – Harmonie hält uns vereint“ einen festen Platz in der Kärntner Chorlandschaft erobert hat. Am am Freitag wird das 80-Jahr-Jubiläum gefeiert. Auch dort wird Obmann und Chorleiter Gradischnig zur Gitarre, einem der fünf Instrumente, die er beherrscht, greifen und jedem Sänger seine Stimme angeben, die er ihm bei jeder Probe vorsingt. „Ich habe die Musik im Kopf. Wenn ich ein Lied einmal höre, kann ich es ohne Noten nachsingen“, schildert er seine Begabung, die seine Mutter von Kind an gefördert hat.

Schon mit vier Jahren lernte der Tischlersohn aus Gnesau Blockflöte, mit fünf Jahren kam dem Beispiel seines Onkels folgend die Mundharmonika dazu, mit acht Jahren fuhr er in der neuen Heimat Ebenthal mit dem Rad zur Akkordeonlehrerin, mit zehn Jahren gefiel ihm die Gitarre und mit 14 Jahren war das Keyboard das Instrument seiner Wahl, um in einer Band mitspielen zu können. Als 17-jähriger HTL-Schüler gründete er seine eigene Band „Egmonts“, mit der er bis 1968 jeden Sonntag im bekannten und immer vollen Tanzcafé Lerch in Klagenfurt und dann im „Fichtenhof“ am Klopeiner See aufspielte. „Das war eine meiner schönsten Zeiten, echt lässig“, erinnert sich der stolze dreifache Vater und vierfache Großvater, der sich das Singen selbst beigebracht und mehrere Chorleiterausbildungen im Kärntner Chorverband absolviert hat.

© Privat Chorleiter Werner Gradischnig mit seiner Sängerrunde Kelag

Nach fünf Jahren als Chorleiter des MGV Ossiach übernahm der Diplomingenieur der TU Graz die Kelag-Sängerrunde, in der heute noch alle Aktivisten aktive oder ehemalige Kelag-Mitarbeiter sind. Nebenbei war der sportliche Wanderer, Fahrradfahrer und Latino-Tänzer, für den Freundschaft und Vergebung ganz wesentlich sind, mit dem Singkreis Seltenheim von Kanada bis Brasilien unterwegs und lernte in Buenos Aires und Montevideo den Tango Argentino, den er später auch an Tanzschulen lehrte. „Bei diesem Tanz muss der Mann die Partnerin entschieden führen und sie muss sich hingeben“. Führung bedeutet für ihn immer auch Kollegialität und Eingehen auf die Psyche der Menschen, die er fördern will. Dass er damit Erfolg hat, zeigt die Beliebtheit der

© Privat Auch privat ist die Sängerrunde gut befreundet

Sängerrunde der Kelag, deren Repertoire von Volksmusik über Schlager, Pop- und Folk-Klassiker bis zu Opernchören reicht und deren Jubiläumskonzert schon seit langem ausverkauft ist. Wenn er dabei einen kleinen Schwindelzettel auspackt, liegt das an den Texten, die er sich viel schwerer merkt als die Musik, die ihm die Energie für sein Leben gibt.