Weststeirischer Chor sucht Sänger für ein Weihnachtskonzert

Mit einer besonderen Aktion lädt der 2022 gegründete Chor „SoundGfühl“ aus Stallhofen Laien zum Mitsingen ein. Für ein Weihnachtskonzert werden Sängerinnen und Sänger gesucht, Probenstart ist am 12. September.

Ein ganz besonderes Projekt setzt der im Jahr 2022 gegründete Stallhofener Chor „SoundGfühl“ im Herbst um. „Wir wollen Leute, die nicht Mitglied unseres Chores sind, die Möglichkeit geben, mit uns aufzutreten und ganz unverbindlich beim Weihnachtskonzert mitzusingen“, lädt Chorleiter Markus Amreich ein. Los geht es am Samstag, 12. September, von 14.30 bis 17 Uhr mit einem allgemeinen Probennachmittag im Musikerheim Stallhofen. Das Weihnachtskonzert findet dann am 8. Dezember um 18.30 Uhr in der Kirche in Stallhofen statt.

„Der Probennachmittag ist als offener Tag gedacht, an dem alle Interessierten ins Chorleben hineinschnuppern können. Man muss nur Freude am Singen und natürlich ein gewisses gesangliches Talent mitbringen, um Töne halten zu können. Ansonsten gibt es aber keine Voraussetzungen. Es soll einfach ein lustiger Nachmittag sein, an dem wir auch schon ein oder zwei Stücke für das Weihnachtskonzert üben werden“, betont Amreich. Am Programm stehen moderne Lieder, aber auch Volkslieder. Um am Konzert teilnehmen zu können, gibt es nur eine weitere Voraussetzung: Man muss für die Proben, die dienstags von 19 bis 21 Uhr angesetzt sind, sowie für die Generalprobe am 7. Dezember Zeit haben.

Singen in der Lurgrotte

Der Chor „SoundGfühl“, dessen Obfrau seit heuer Barbara Oswald ist, zählt aktuell rund 25 aktive Mitglieder im Alter von 13 bis 70+ Jahren. „Unsere Mitglieder kommen aus Stallhofen und Umgebung bis hin nach Voitsberg und kommen auch beruflich aus den unterschiedlichsten Bereichen“, erzählt der Chorleiter. Als bisherige Höhepunkte des Chors, der mit dem Männergesangsverein eng zusammenarbeitet, bezeichnet Amreich neben der Auftrittspremiere beim Stallhofener Pfarrfest im Jahr 2023 vor allem das Konzert „a stade Stund“ im Advent beim Freizeitareal, wo man bei Kerzenschein besinnlich auf Weihnachten eingestimmt hat.

Lange in Erinnerung bleiben wird den Mitgliedern auch ein Besuch in der Lurgrotte, wo man letztes Jahr im „Großen Dom“ der Tropfsteinhöhle, der mit 120 Metern Länge zu den zehn größten Höhlendomen der Welt zählt, ein Ständchen anstimmen durfte. „Das war ein tolles Erlebnis, es gibt sogar Tonaufnahmen davon.“

1 / 2 Der Chor in der Lurgrotte © SoundGfühl

Wer beim Weihnachtskonzert, das unter dem Motto „Gemeinsam singen. Gemeinsam berühren. Gemeinsam Advent erleben“ steht, mitwirken und am Samstag zum Kennenlernnachmittag kommen möchte, wird gebeten, sich telefonisch unter Tel. 0660-713 11 29 oder Tel. 0664-128 78 23 anzumelden.