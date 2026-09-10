Dolomitenmann-Seriensieger: „Vielleicht bin ich ein bisschen deppert“

Harald Kolland aus Gaal gewann mit seinen Teams 13 Mal den Dolomitenmann. Am Samstag ist er in Lienz mit vier Teams am Start.

Es ist nicht Harald Kollands Anspruch, „Everybody's Darling“ zu sein. Was jedoch seit Jahren der Anspruch des geradlinigen Steirers ist: „Dass ich, der kleine Harry Kolland aus der Gaal, ein ‚Staubkorn‘, beim Dolomitenmann, vorne mitmischen und die großen Teams ärgern kann. Das ist unglaublich.“ Und dabei baut er seinen Erfolg nicht nur auf der Leistungsbereitschaft „seiner“ Athleten auf. Denn Harmonie ist ihm bei der rau anmutenden Schale ein großes Bedürfnis. Heuer hat er vier Mannschaften – bestehend aus je einem Bergläufer, einem Paragleiter, einem Mountainbiker und einem Kanuten – genannt. Und: „Wenn wir in Lienz zusammenkommen und die Woche gemeinsam verbringen, sind wir wie eine große Familie.“ Am Samstag ist es wieder so weit: Dann geht der „härteste Bewerb unter der Sonne“, wie ihn Erfinder Werner Grissemann bezeichnet, wieder in Szene.

Und es ist nicht nur eine große, sondern auch eine durchaus erfolgreiche Familie: Insgesamt haben Kolland-Teams den extremen Mannschaftsbewerb zwölfmal bei den Herren gewonnen, zuletzt achtmal hintereinander. 2023 war Kolland auch bei der Damenpremiere siegreich. „Vielleicht bin ich ein bisschen deppert, aber dieser Bewerb hat für mich so einen hohen Stellenwert. Ich fühle mich in der Region Lienz so wohl, und wir sind jedes Jahr wie eine Familie. Jeder weiß, was er zu tun hat, und mir würde was fehlen, würde ich es nicht mehr machen.“

© Red Bull Content Pool Kolland Topsport Elite gewann im Vorjahr den Dolomitenmann

Wenngleich Kolland jahrelang betont hat, dass ihn die Planung des Dolomitenmanns geistig auch jung gehalten hat, war das heuer nicht wirklich der Fall. Die sportliche Komposition der Teams stellte sich selbst für den Altmeister als große Herausforderung heraus. Vor allem die Mountainbiker bereiteten dem Gaaler Kopfzerbrechen. „Ich bin von Pontius zu Pilatus gelaufen und hatte bis vor drei Wochen noch schlaflose Nächte, weil ich nicht wusste, ob ich wen erwische.“ Der Weltcup-Kalender und die Marathon-WM am selben Wochenende spielten den Topteams nicht in die Karten. „Aber auf einmal habe ich an einem Vormittag drei gute Leute bekommen. Da, als sich geklärt hat, wann die Profis zu den Weltcups abheben.“

All die Erfolge wären ohne sein großes Netzwerk unmöglich gewesen. „Ich habe das Glück, dass Weltklasseathleten unseren Namen kennen und gerne mit uns teilnehmen wollen. Denen muss ich es nicht erst schmackhaft machen.“ So fädelte Weltklasse-Biker Luca Braidot ein, dass sein Zwillingsbruder Daniele und auch der EM-Fünfte Filippo Fontana für Kolland fahren. Letzterer zeigt, wie lange Kolland schon im Geschäft ist. „Ich habe ihn gefragt, ob er mit Alessandro Fontana verwandt ist. Der hat 1999 den Dolomitenmann gewonnen. Er hat gesagt: Das ist mein Papa.“ Dennoch ist Kolland nicht dienstmüde: „Jetzt sind wir heuer zum 24. Mal dabei, und die 25 will ich schon vollmachen.“ Als größte Konkurrenz um den Tagessieg sieht er „Rothoblaas“ und das Team von „Red Bull“ mit Ausnahmebergläufer Rémi Bonnet und Anton Palzer auf dem Bike. Kolland: „Sie hatten noch nie so ein starkes Team. Wir müssen einen guten Tag haben, dass wir sie putzen.“

© KK Harald Kolland

Auch wenn Kolland schon zwei Dreifachsiege eingefahren hat, ist dem Team ein Tag mit den Bestzeiten in allen vier Disziplinen nie wichtig gewesen: „Es ist schon großartig, wenn du den Dolomitenmann gewinnst. Aber dass die vier aus diesem Team auch alle Einzelwertungen gewinnen, das spielt es einfach nicht. Auch heuer nicht.“ Dass Ausnahmepaddler Lukáš Kubričan beim Weltcup antreten muss, macht die Übung nicht einfacher.

Aber an dieses Szenario verschwendet er ohnehin keinen Gedanken. „Das wäre unverfroren, wenn ich sagen würde, dass ich auf so was hinarbeite. Ich habe keine einzige Sekunde daran gedacht.“ Dennoch wird der Druck immer höher: „Machen wir uns nichts vor: Du zählst nur was, wenn du gewinnst und bekommst nur dann die Sponsoren. Und das ist in Zeiten wie diesen sowieso viel schwieriger.“