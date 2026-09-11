Diese Feste laden noch vor Schulstart zum Feiern und Schlemmen

Im Bezirk Leibnitz ist am kommenden Wochenende, an den letzten Tagen vor Schulbeginn, noch einiges los. Wir bieten einen kurzen Überblick.

Der 117. Gady Markt findet am 12. und 13. September in Lebring statt

Hand in Hand mit den kühleren Temperaturen im herannahenden Herbst, blüht die Südsteiermark mit ihren Festen auf: Nicht nur das österreichische Bundesheer, sondern auch die Gady-Family sowie die Gemeinde Kitzeck im Sausal warten mit einem umfangreichen Programm für kleine und große Gäste auf. Auf der Tagesordnung fürs Wochenende stehen: schlemmen, feiern, Neues entdecken und gemeinsame Zeit genießen.

117. Gady Markt

In Lebring-St. Margarethen lockt am 12. und 13. September der traditionelle Gady Markt Gäste in die Region. Den Auftakt bildet am Samstag das 25. „I bin dabei“- Traktortreffen, das von Paul „Wetterpauli“ Prattes moderiert wird. Gut zu wissen: Gady präsentiert dieses Jahr mit dem STEYR Cervus CVT und dem STEYR Impuls zwei neue Traktormodelle und zudem zwei MINIs im Trachten-Look.

© Sonstige Dieses Jahr werden zwei neue Traktormodelle sowie zwei MINIs im Trachten-Look präsentiert

Darauf folgt ein hochkarätiges Wirtschaftsgespräch und zu Mittag können Besucherinnen und Besucher erstmalig bei einer Traktorsegnung dabei sein. Am Sonntag gibt es, als Teil der heiligen Messe um 8.30 Uhr, eine Schultaschensegnung mit anschließender feierlicher Überreichung von 90 liebevoll gestalteten Schultüten an die Tafelklassler. Von 11 bis 12 Uhr wird zudem der Radio Steiermark Frühschoppen live übertragen.

Schwerpunkt des Events ist außerdem die Leistungsschau des Roten Kreuzes, der Freiwilligen Feuerwehr Lebring sowie des österreichischen Bundesheeres.

Garnisonsfest des Jägerbataillons 17

Dieses, genauer gesagt die Soldaten des Jägerbataillons 17, lädt am Wochenende zum Garnisonsfest im Areal der Erzherzog Johann Kaserne im südsteirischen Straß. Von 10 bis 17 Uhr sind die Tore der Kaserne für Besucher geöffnet. Panzer und Gefechtsfahrzeuge, die Militärmusik Steiermark, Artillerie aus Feldbach, eine internationale Waffen- und Geräteschau sowie dynamische Vorführungen sind Teil des Festprogrammes. Eine Motorrad-Stuntshow, eine Panzerfahrt und ein Flug im Hubschrauber-Simulator runden den Tag ab.

1 / 5 Beim Garnisonsfest in Straß öffnet die Erzherzog-Johann-Kaserne am Wochenende ihre Tore für Besucher © Bmlv/giessauf

Gustomeile, Buschenschank und Kaffeehaus sorgen für das leibliche Wohl. Die Kleinen können sich im Kindererlebnispark austoben, alle Schwindelfreien und Adrenalin-Junkies am Bagjump. Bei Schönwetter wird der Bundesheer-Heißluftballon „Polaris“ mit den Gewinnerinnen bzw. Gewinnern des Schätzspiels in luftige Höhen abheben. Um 18 Uhr startet der Dämmerschoppen und ab 21 Uhr sorgen die DJs der Antenne Steiermark-Disco am Kasernenhof für Stimmung.

25. Kitzecker Herbst

Ab 12. September bis Ende Oktober kommen Herbstliebhaberinnen und -liebhaber beim 25. Kitzecker Herbst voll auf ihre Kosten. Täglich ab 10 Uhr - Samstag und Sonntag ab 11 Uhr - locken die Kitzecker „Weinstandln“ mit Sturm, Kastanien, Wein, Kuchen und vielem mehr. Bei freiem Eintritt sorgt am 19. September und 25. Oktober DJ Simon Krenn für Stimmung im Ort, am 27. September heizen „Freiheit“ den Gästen musikalisch ein.

1 / 6 Herbststimmung vom Feinsten in Kitzeck: Die „Weinstandln“ laden mit Sturm, Kastanien, Wein und regionalen Schmankerln zum 25. Kitzecker Herbst © Privat

An ausgewählten Tagen stehen die Sulmtal Alpakas im Zentrum des Kitzecker Herbstes - zu kaufen gibt es etwa Hauben, Schals, Wolle, Taschen oder Seifen aus Alpaka-Naturprodukten. Außerdem erhält man beim Schlemmen in Kitzeck auch Milchprodukte aus der Region sowie Handgemachtes aus Naturmaterialien.