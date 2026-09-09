Vučić löst serbisches Parlament auf - Neuwahl am 25. Oktober

Serbiens Präsident Aleksandar Vučić hat das Parlament aufgelöst und eine vorgezogene Neuwahl angesetzt. Die Wahl findet am 25. Oktober statt, wie Vučić am Mittwoch mitteilte. Er war am Samstag von seiner Serbischen Fortschrittspartei (SNS) als Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten nominiert worden. Vučić steht seit einiger Zeit durch Proteste unter Druck. Regulär wäre die nächste Parlamentswahl erst im Dezember 2027 angestanden.

© APA/AFP Vučić will nun wieder Premier werden