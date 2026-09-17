Kurioser Fall um Sachbeschädigungen brauchte zwei Verhandlungen am Bezirksgericht Feldbach. Mann schnitt Baum um, weil Gemeinde damit zögerte.

Die Causa, in der sich ein Südoststeirer vor dem Bezirksgericht Feldbach verantworten muss, ist einigermaßen kurios – und es bedarf dafür schon einer zweiten Verhandlung. Es geht um Sachbeschädigung in zwei Fällen: eine umgeschnittene Linde und eine mit Stretchfolie – wie sie für Paletten verwendet wird – umwickelte Ladesäule einer E-Ladestation.

Der Baum sollte weg, weil er bei der Zufahrt des Angeklagten im Weg war. Die – seiner Ansicht nach zugesagte – Erlaubnis der Gemeinde wartete er nicht ab und schritt zur Tat. Ein Schreiben der Amtsleiterin der Gemeinde, dass die Linde demnächst gefällt werde, will er nicht gelesen haben, referiert Bezirksrichterin Elisabeth Schwarz aus der ersten Verhandlung. Thema war dabei auch besagtes Schreiben. Eigentlich habe er ja nur der Gemeinde Arbeit abgenommen, lautete die Rechtfertigung des Mannes. Der Bürgermeister (als Zeuge) hingegen meinte damals sinngemäß, es gelte, was er sage, das genannte Schreiben habe keine Bedeutung.

Procedere der Gemeinde dauerte zu lange

Ein Gemeindemitarbeiter, der nun als Zeuge befragt wird, erzählt von einer Begehung, bei der das Wurzelwerk des Gehölzes Thema war, das eventuell einen Wasserabflussschacht beeinträchtigt. „Wenn Wurzeln hineingewachsen sind, kommt der Baum weg, ansonsten bleibt er stehen, hieß es“, fasst der Mann kurz und bündig zusammen. „Dass der Baum ohnehin gefällt wird, war nicht Thema?“, will die Bezirksrichterin wissen. Er habe nur den Auftrag gehabt, ein Foto von der Situation zu machen, aber keinen die Linde zu fällen. „Eine glatte Lüge und Erfindung. Wurzeln waren nie das Thema“, ereifert sich der Angeklagte. Die Linde stand ungünstig. Er habe vorgeschlagen, Äste wegzunehmen. Der Bürgermeister habe gemeint, er müsse damit den Gemeinderat befassen, aber die ganze Linde solle weg. Diese Procedere hat dem Mann zu lange gedauert.

Skurril ist auch die Lage bei der E-Ladestation. Die Ladesäule, die der Anklagte umwickelt hat, steht nämlich auf seinem Grundstück. Beschädigt habe er sie aber nicht, betont der Mann. Wie Schwarz auf Nachfrage erfährt, hätte sich die Folie einfach mit einem Stanley-Messer durchtrennen lassen.

Ich bin ein freier Mann — Angeklagter bejubelt

Antrag auf Freispruch und Seitenhieb auf Zeugen

Für den Verteidiger des Mannes steht fest: „Mein Mandant hat die angeklagte Tat nicht begangen. Es wurde durch die E-Mail der Amtsleitung klar kommuniziert, dass der Baum gefällt wird.“ Damit fehle es an der subjektiven Tatseite. Einen kleinen Seitenhieb auf den Ortschef kann sich der Anwalt nicht verkneifen. Es sei schon interessant, dass der Bürgermeister in der ersten Verhandlung gemeint habe, die E-Mail der Amtsleiterin interessiere ihn nicht. „Mein Mandant ist freizusprechen“, beantragt der Verteidiger.

Bezirksrichterin Schwarz trägt dem Rechnung. In Sachen Ladesäule ortet sie keine nennenswerte Unbrauchbarmachung und keinen großen Aufwand, die Folie zu entfernen. „Ich bin ein freier Mann“, jubelt der Freigesprochene laut hörbar nach dem Verlassen des Verhandlungssaals.