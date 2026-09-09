Waldbrände im Süden der Türkei noch nicht unter Kontrolle

Brände in den drei türkischen Provinzen Antalya, Adana und Mersin im Süden des Landes sind noch nicht unter Kontrolle. Die Feuerwehr steht im Dauereinsatz gegen Feuer, die stellenweise seit zwei Tagen lodern. Die Generaldirektion für Forstwirtschaft berichtete am Mittwoch, dass die Brände in Antalya und Mersin an Intensität verloren hätten, während man in Adana ununterbrochen gegen den dort weiterhin wütenden Brand vorgehe, so die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

© APA/AFP Helfer im Einsatz gegen türkische Waldbrände