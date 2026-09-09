Semtainment übernimmt den Spielbetrieb der Burgarena Finkenstein

Die Veranstaltungsprofis von Semtainment übernehmen ab 2028 exklusiv den Spielbetrieb in der Burgarena Finkenstein.

Die Veranstaltungsagentur Semtainment veranstaltet seit vielen Jahren Konzerte in ganz Österreich. Von Großkonzerten auf der Schlosswiese in Moosburg bis hin zu Konzerten in der Messehalle in Klagenfurt. Auch die Burgarena Finkenstein war immer eine fixe Location.

Jetzt hat Semtainment-Chef Thomas Semmler mit der Burgarena Finkenstein eine exklusive Zusammenarbeit: Für sechs Jahre übernimmt die Veranstaltungsagentur exklusiv den Spielbetrieb, in Zusammenarbeit mit ihrem Partner Barracuda. Das heißt, dass man ab 2028 für das gesamte Programm verantwortlich sein wird. Neben Konzerten wird man auch auf Kabarett, Klassik oder Musicals setzen. Man rechnet mit 50.000 Tickets pro Jahr, die dadurch über Eventim/ oeticket in den Verkauf gehen. In den vergangenen Jahren hat Semtainment 50 Konzerte in Finkenstein organisiert – von The Dire Straits bis Rebekka Bakken.

„Schönste Konzert-Location im Süden“

„Für uns ist es die schönste Konzert-Location im Süden“, sagt Geschäftsführer Thomas Semmler und fügt hinzu: „Umso mehr freuen wir uns, diese besondere Location ab 2028 exklusiv bespielen und gemeinsam langfristig weiterentwickeln zu dürfen. Wir werden für einen bunten Konzert-Mix mit großen Namen, neuen Impulsen und besonderen Live-Momenten sorgen.“ Mit an Bord hat Semmler auch die Hoanzl Agentur GmbH. „Wir danken Thomas Semmler und dem Team von Semtainment für das Vertrauen und die Möglichkeit, in den kommenden Jahren gemeinsam die mit keinem anderen Spielort vergleichbare Burgarena Finkenstein kulturell zu beleben“, sagt Georg Hoanzl zur Zusammenarbeit.

Die Burgherren und Eigentümer Thomas Seitlinger und Knud Klingler sehen in der Zusammenarbeit einen wichtigen Schritt der Weiterentwicklung: „Unser Anspruch als Burgherren und Eigentümer ist es, die besondere Atmosphäre und den einzigartigen Charakter der Burgarena auch für kommende Generationen zu bewahren und gleichzeitig die Infrastruktur kontinuierlich weiterzuentwickeln. Mit Semtainment haben wir einen starken Partner an unserer Seite.“