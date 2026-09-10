Ergebnisse liegen vor: So geht es mit der L641 in Stainz weiter

Die L641, Zirknitzstraße, in Stainz ist für ihr erhöhtes Unfallaufkommen bekannt. Nun liegen die Prüfungsergebnisse des Landes Steiermark vor.

Die Dämmerung setzt früher ein, der Nebel legt sich schneller über die Landschaft und macht damit bestimmte Straßenabschnitte rutschiger und schlechter einsehbar. So etwa auch die unfallträchtige Kurve auf der Stainzer L641, Zirknitzstraße. Sie verbindet den Ort Schlieb (Gemeinde Stainz) mit der Gemeinde St. Stefan ob Stainz und umliegenden Orten.

Griffigkeitsprüfung im Frühjahr

Aufgrund des erhöhten Unfallaufkommens prüfte das Land am 23. März die Griffigkeit des Straßenbelages in der Kurve – und kam infolgedessen zu einem Ergebnis. „Die Prüfung hat gezeigt, dass es einen konkreten Handlungsbedarf auf diesem Straßenabschnitt gibt“, erklärt Gernot Hribar, Referatsleiter Straßenbau und Verkehrswesen bei der Baubezirksleitung Südweststeiermark (BBL). Genaue Messdaten könne er keine nennen.

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Maßnahmen zur Entschärfung der Kurve wurden aber bereits getroffen: Am Dienstag, 8. September, fräste der (Landes-)Straßenerhaltungsdienst (STED) den rutschigen Straßenbelag in besagtem Waldstück ab. Als Verkehrsteilnehmerin bzw. Verkehrsteilnehmer muss man nun jedoch noch achtsamer sein: Denn als logische Konsequenz der Straßenarbeiten fehlen nun zwischenzeitlich die Leit- und Randlinien auf diesem Straßenstück.

Arbeiten nur bei trockenem Wetter möglich

„Die Bodenmarkierung wird zeitnah in den nächsten Tagen erfolgen. Allerdings können diese Arbeiten nur gemacht werden, wenn es trocken ist, und in nächster Zeit ist ja Regen angesagt“, gibt Hribar zu bedenken. Weitere Maßnahmen sind nicht geplant.