Von A wie Anreise bis Z wie Zutritt: Alle Infos zur MotoGP
Auftakt in eine spannende Rennwoche: Wir haben vor Beginn der MotoGP in Spielberg nochmals alle Infos rund um Programm, Tickets und Ausflugstipps gesammelt.
So gelingt die Anreise
Stress- und staufrei geht es mit Bus, Bahn oder Fahrrad nach Spielberg. Besonders Samstag und Sonntag ist im Murtal mit höherem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Früh dran sein lohnt sich: Die Parkplätze öffnen bereits eine Stunde vor Öffnung des Red Bull Ring-Geländes. Empfohlen wird eine zeitige Anreise, am Rennsonntag sollte man vor acht Uhr eintreffen.
Alles neu in der Fan-Zone
Erstmals sorgen drei unterschiedliche Entertainment-Zonen für echtes Festival-Feeling: In der Rock-Area, in der „VibeSphere“ und im Steirer-Stadl gibt‘s Livemusik, Bands und DJs. Weiters am Programm: Stunt-Shows, Skate-Shows und zahlreiche Programmpunkte rund um die Stars der MotoGP.
Das darf (nicht) mit aufs Gelände
Verboten sind bei der MotoGP beispielsweise pyrotechnische Gegenstände, Sonnenschirme im Sitzplatzbereich, Deosprays, Gassprühdosen, auf den Tribünen sperrige große Taschen oder Rucksäcke und Regenschirme, Drohnen, Laserpointer sowie alle Gegenstände, die geworfen oder geschossen werden könnten (als Beispiel: abnehmbare Metallketten).
Essen & Trinken
Am Gelände gibt es alles, was das Herz begehrt. Die Mitnahmen von Snacks zum eigenen Gebrauch ist erlaubt, alkoholische Getränke darf man nicht auf das Gelände mitbringen. Ebenso verboten: Glasflaschen, Thermosflaschen über 1,5 Liter und Kühlboxen.
Zahlungen am Gelände
An vielen Stellen am Red Bull Ring-Gelände ist ausschließlich bargeldlose Zahlung möglich. Es werden alle gängigen Kredit- und EC-Karten sowie die eigene Cashless-Card akzeptiert. Diese kann am Gelände erworben und mit Bargeld aufgeladen werden.
Tageskassen
Der Online-Vorverkauf endet am Freitag um 12 Uhr. Die Tageskassen sperren bereits am Donnerstag um 12 Uhr auf, von Freitag bis Sonntag kann man Tickets ab 8 Uhr früh vor Ort erwerben.
Neu: der Harley-Davidson-Cup
Die MotoGP und Harley-Davidson bündeln in der neuen Rennserie, dem „Harley Davidson Bagger World Cup“, ihre Zweirad-Power und tragen an sechs Wochenenden zwölf Rennen aus. Das Saison-Finale steigt am Red Bull Ring – ein neuer Programmpunkt, der viele Fans freuen dürfte.
Ausflugstipps für Motorsport-Liebhaber
Bleibt abseits des Programms auf der Rennstrecke Zeit für eine kurze Tour durch die Region? Im Murtal warten einige Ausflugsziele für Motorsport-Liebhaber. Als Beispiel das VW-Käfermuseum in Gaal, wo eine Vielzahl historischer Exponate zu finden ist. Den Puch 500, das Puch Maxi, Pinzgauer sowie zahlreiche Mofas, Mopeds und Motorräder der Kultmarke Puch findet man im Puchmuseum in Judenburg. Und wer selbst mit dem Motorrad unterwegs ist, findet unter www.murtal.at vorgefertigte Touren mit verschiedenen Schwerpunkten.