Von A wie Anreise bis Z wie Zutritt: Alle Infos zur MotoGP

Auftakt in eine spannende Rennwoche: Wir haben vor Beginn der MotoGP in Spielberg nochmals alle Infos rund um Programm, Tickets und Ausflugstipps gesammelt.

Mit der MotoGP geht diese Woche die Saison der Großveranstaltungen im Murtal zu Ende

So gelingt die Anreise

Stress- und staufrei geht es mit Bus, Bahn oder Fahrrad nach Spielberg. Besonders Samstag und Sonntag ist im Murtal mit höherem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Früh dran sein lohnt sich: Die Parkplätze öffnen bereits eine Stunde vor Öffnung des Red Bull Ring-Geländes. Empfohlen wird eine zeitige Anreise, am Rennsonntag sollte man vor acht Uhr eintreffen.

Alles neu in der Fan-Zone

Erstmals sorgen drei unterschiedliche Entertainment-Zonen für echtes Festival-Feeling: In der Rock-Area, in der „VibeSphere“ und im Steirer-Stadl gibt‘s Livemusik, Bands und DJs. Weiters am Programm: Stunt-Shows, Skate-Shows und zahlreiche Programmpunkte rund um die Stars der MotoGP.

Das darf (nicht) mit aufs Gelände

Verboten sind bei der MotoGP beispielsweise pyrotechnische Gegenstände, Sonnenschirme im Sitzplatzbereich, Deosprays, Gassprühdosen, auf den Tribünen sperrige große Taschen oder Rucksäcke und Regenschirme, Drohnen, Laserpointer sowie alle Gegenstände, die geworfen oder geschossen werden könnten (als Beispiel: abnehmbare Metallketten).

© Richard Purgstaller An den Checkpoints rund um das Gelände wird streng kontrolliert

Essen & Trinken

Am Gelände gibt es alles, was das Herz begehrt. Die Mitnahmen von Snacks zum eigenen Gebrauch ist erlaubt, alkoholische Getränke darf man nicht auf das Gelände mitbringen. Ebenso verboten: Glasflaschen, Thermosflaschen über 1,5 Liter und Kühlboxen.

Zahlungen am Gelände

An vielen Stellen am Red Bull Ring-Gelände ist ausschließlich bargeldlose Zahlung möglich. Es werden alle gängigen Kredit- und EC-Karten sowie die eigene Cashless-Card akzeptiert. Diese kann am Gelände erworben und mit Bargeld aufgeladen werden.

Tageskassen

Der Online-Vorverkauf endet am Freitag um 12 Uhr. Die Tageskassen sperren bereits am Donnerstag um 12 Uhr auf, von Freitag bis Sonntag kann man Tickets ab 8 Uhr früh vor Ort erwerben.

© Richard Purgstaller Die Fans sind bereit – und freuen sich auf ein Spektakel der Sonderklasse

Neu: der Harley-Davidson-Cup

Die MotoGP und Harley-Davidson bündeln in der neuen Rennserie, dem „Harley Davidson Bagger World Cup“, ihre Zweirad-Power und tragen an sechs Wochenenden zwölf Rennen aus. Das Saison-Finale steigt am Red Bull Ring – ein neuer Programmpunkt, der viele Fans freuen dürfte.

Ausflugstipps für Motorsport-Liebhaber

Bleibt abseits des Programms auf der Rennstrecke Zeit für eine kurze Tour durch die Region? Im Murtal warten einige Ausflugsziele für Motorsport-Liebhaber. Als Beispiel das VW-Käfermuseum in Gaal, wo eine Vielzahl historischer Exponate zu finden ist. Den Puch 500, das Puch Maxi, Pinzgauer sowie zahlreiche Mofas, Mopeds und Motorräder der Kultmarke Puch findet man im Puchmuseum in Judenburg. Und wer selbst mit dem Motorrad unterwegs ist, findet unter www.murtal.at vorgefertigte Touren mit verschiedenen Schwerpunkten.