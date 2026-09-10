US-Autor Paul Auster hat am Tag danach geschrieben, erst jetzt beginne das 21. Jahrhundert. Wir kamen aus den 1990er-Jahren, der Westen hatte gerade den Kalten Krieg gewonnen. Im Prinzip waren alle sehr optimistisch, niemand glaubte, dass es noch Feinde gibt. Die „Friedensdividende“ war sogar in Amerika angekommen: Die Armeen wurden verkleinert, die Geheimdienste schrumpften. Wir waren alle überzeugt davon, dass Demokratie, Menschenrechte und Marktwirtschaft die Formel bildeten, die sich früher oder später überall ausbreiten würde.

War 9/11 die große Bruchstelle im damals noch jungen 21. Jahrhundert?

Peter Neumann: Natürlich. Ich war bereits in London in meiner Wohngemeinschaft und habe gerade an einem Kapitel meiner Doktorarbeit geschrieben. Dann kam die Nachricht im Radio, wonach ein Sportflugzeug in das World Trade Center gekracht sei. Kurze Zeit später dann das zweite Flugzeug. Es wurde schnell klar: Es ist kein Unfall.

Wissen Sie noch, wie und wo Sie vom Terror des 11. September 2001, der fast 3000 Todesopfer forderte, erfuhren?

Es kam anders ... Jeder wusste, dass sich nun etwas grundlegend ändert. Dass es Krieg geben werde.

Nannten Sie eines Ihrer Bücher deshalb „Neue Weltunordnung“? Ja, auf jeden Fall. Darin beschreibe ich, was aus diesem Krieg gegen den Terror entstanden ist, welche Fehler gemacht wurden. Der Westen und ganz besonders Amerika haben sich komplett überschätzt. Sie gingen davon aus, dass das eine Gelegenheit sei, die Welt nach ihren Vorstellungen zu gestalten und dass das alles im Handumdrehen gelingen würde. Das führte natürlich auch zu großen Fehlern, allen voran die Invasion des Iraks.

War 9/11 also auch ein geopolitischer Wendepunkt? Nach dem Einmarsch einer US-geführten Koalition in den Irak 2003 und der Finanzkrise 2007 haben die Chinesen zum ersten Mal davon gesprochen, dass sie jetzt den USA mindestens ebenbürtig seien, dass sie ebenso eine Weltmacht seien.

Der Irak-Krieg – ein fundamentaler Fehler? Die Invasion hat aus amerikanischer Sicht dazu beigetragen, dass man sich politisch 20 Jahre mit dem Nahen Osten beschäftigen musste. Man geriet dort in verschiedene Kriege hinein, die letztlich alle Folgen des 11. September 2001 waren. Die Kriege, die die USA dann begonnen haben, führten dazu, dass man im Prinzip zwei wichtige Jahrzehnte verschwendet hat. Man hätte diese Zeit damit zubringen müssen, sich auf den Wettbewerb mit Asien vorzubereiten, insbesondere mit China.

Änderte sich auch das amerikanische Selbstbild? Das kann man so sagen. Die US-Linke lehnte die Einflussnahme ohnehin ab. Aber selbst im rechten Spektrum gab es viele, die als Konsequenz aus dem Desaster, das der Irak-Krieg war, forderten, die USA sollten sich aus der Welt zurückziehen.

Hallt all das bis heute nach? Daraus wurde dieser neue Isolationismus, der letztlich auch Donald Trump an die Macht spülte und einen J. D. Vance „produzierte“. All das ist Konsequenz dieses Über-Engagements, das wir in den Jahren nach dem 11. September erlebt haben.

Das konzertierte Grauen vom 11. September 2001 mit drei Hauptschauplätzen und vier entführten Flugzeugen – gibt es diese Form von Terror heute noch? Die größte Militärmacht der Welt machte sich daran, diese Netzwerke zu zerschlagen. Das ist auch in großen Teilen gelungen. Anti-Terrormaßnahmen wurden wesentlich verstärkt, generell wurde die Wachsamkeit viel größer. Ziel war es, dass solche Netzwerke nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa nicht mehr entstehen können.

2004 gab es aber in Madrid, 2005 in London noch verheerende Terroranschläge ... Es war kein Zufall, dass diese zwei großen Anschläge in Europa in Ländern stattgefunden haben, die die Amerikaner im Krieg aktiv unterstützten, die selbst auch Truppen im Irak hatten. 2006 schrammte man an einer weiteren Katastrophe vorbei, als es einen versuchten Anschlag auf zwölf Flugzeuge gab, die von Amerika nach Europa geflogen wären: Der Plan war, dass Attentäter sich während der Flüge aus Flüssigkeiten an Bord Bomben zusammenbauen. Das war auch der Grund, weshalb wir jahrzehntelang – das ändert sich gerade erst – nicht mehr als 100 Milliliter Flüssigkeit an Bord mitnehmen durften.

Hält das kollektive Trauma der USA bis heute an? Jeder, der das durchlebt hat, ist natürlich durch 9/11 geprägt. Und Terrorismus ist nach wie vor ein Wort, das in Amerika sehr einfach verwendet werden kann, um zu mobilisieren. Auch Donald Trump versucht das ...

In welchem Zusammenhang? Der US-Präsident versucht, den Krieg gegen den Terror auf Feinde umzulenken, die ihm besser ins Konzept passen: Er zielt auf linke Gruppen, die in den meisten Fällen keine Terroristen sind oder zumindest nicht im klassischen Sinne. Im Krieg gegen die Drogen versucht er ebenfalls, einen Krieg gegen den Terror daraus zu machen. Er weiß, dass dieses Wort „Terror“ eben bei Amerikanern immer noch viel auslöst.

Und er hat die Mittel dazu ... Richtig – das Instrumentarium des Krieges gegen den Terror, all die Befugnisse, die das Militär und die Geheimdienste haben, sind immer noch da. Deshalb kann man eben auch Drohnen auf irgendwelche Boote vor Venezuela losschicken und Spezialkräfte autorisieren. Trumps stellvertretender Stabschef Stephen Miller betreibt das auch aktiv: Auf einer Konferenz zum Thema Linksextremismus sagte er, diesen zu bekämpfen, sei der Krieg gegen den Terror im 21. Jahrhundert.

Sie haben in unseren vorhergehenden Gesprächen immer wieder erwähnt, dass es noch viel Aufholbedarf gibt beim Austausch von relevanten Informationen zwischen den einzelnen Ländern und ihren Sicherheitsbehörden. Denken Sie, dass Europa durch 9/11 heute besser aufgestellt ist, was den Kampf gegen den Terror betrifft? Es gab viel Nachholbedarf. Nach 9/11 entdeckte man, dass es eine ganze Subkultur bzw. gefährliche Akteure gibt, die sich auch in Europa radikalisieren und die Teil von Terrornetzwerken sind.

Terror sieht heute aber anders aus, wird anders umgesetzt – durch eigenständige Radikalisierung im Netz und Einzeltäter ... Damals hieß es, man müsse damit rechnen, dass auch bald biologische, chemische Waffen oder Nuklearwaffen eingesetzt werden. In Wirklichkeit ist das Gegenteil passiert, nämlich: Terror ist immer einfacher geworden, es braucht keine großen Netzwerke und aufwändige Logistik mehr. Natürlich ist aber diese Form des Terrors auch gefährlich.