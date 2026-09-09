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Italienische Alpengletscher vor weiterem Rekordverlust

Die Gletscher der norditalienischen Alpen haben einen weiteren dramatischen Sommer hinter sich. Besonders betroffen ist die Marmolata in den Dolomiten: Der Gletscher verlor in diesem Jahr rund neun Hektar Fläche - so viel wie etwa 13 Fußballfelder. Nach Einschätzung von Wissenschaftern könnte er bei einer Fortsetzung der Entwicklung bereits innerhalb von zehn Jahren weitgehend verschwunden sein.

Marmolata könnte in zehn Jahren verschwunden sein
© APA/AFP
Marmolata könnte in zehn Jahren verschwunden sein
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