Italienische Alpengletscher vor weiterem Rekordverlust

Die Gletscher der norditalienischen Alpen haben einen weiteren dramatischen Sommer hinter sich. Besonders betroffen ist die Marmolata in den Dolomiten: Der Gletscher verlor in diesem Jahr rund neun Hektar Fläche - so viel wie etwa 13 Fußballfelder. Nach Einschätzung von Wissenschaftern könnte er bei einer Fortsetzung der Entwicklung bereits innerhalb von zehn Jahren weitgehend verschwunden sein.

© APA/AFP Marmolata könnte in zehn Jahren verschwunden sein