Nach einem halben Jahr zieht die Landesregierung eine erste Bilanz über die Sozialhilfe-Reform. Bis Ende 2026 rechnet man mit Einsparungen über 5,5 Millionen Euro.

1,49 Millionen Euro weniger Ausgaben zwischen Jänner und Juli 2026 – das ist die erste Bilanz des reformierten Steiermärkischen Sozialunterstützungsgesetzes, das mit 1. Februar in Kraft getreten ist. „Die ersten Zahlen bestätigen unseren eingeschlagenen Weg. Die Zahl der Bezieher geht zurück, die Ausgaben sinken und wer seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, muss mit spürbaren Konsequenzen rechnen“, kommentiert FPÖ-Soziallandesrat Hannes Amesbauer die Entwicklungen.

Die Zahl der Leistungsbezieher ist laut Aussendung des Landes im Vergleich zum vergangenen Jahr signifikant zurückgegangen. 14.057 Personen bezogen demnach im Juli 2026 Sozialunterstützung. Das sind um 1450 Bezieher weniger als noch im Juli 2025, ein Rückgang von zehn Prozent, wie die Landesregierung vorrechnet. Allein seit Februar 2026, dem Monat des Inkrafttretens der Reform, sank die Zahl um rund 840 Personen.

Weniger Bezieher

Bei den Asylberechtigten sank die Zahl der Beziehenden im Vergleichszeitraum um zwölf Prozent, in absoluten Zahlen 540 Personen. Bei den Beziehenden hält sich der Anteil an österreichischen und nicht-österreichischen Staatsbürgern die Waage, 50,5 Prozent fallen auf letztere Gruppe. Dieser Prozentsatz ist laut Amesbauer ebenfalls gesunken, im Juli 2025 waren es noch 52,5 Prozent.

Die Landesregierung verfolge ein klares Ziel, betont Amesbauer mit Blick auf die Zahlen. Die Sozialunterstützung solle als temporäre Hilfe für jene verstanden werden, die sie tatsächlich brauchen. „Sie darf aber kein bequemes Lebensmodell für illegale Migranten auf Kosten der hart arbeitenden Steuerzahler sein.“ Gesteigen wäre auch die Zahl der Sanktionen: von 72 im Februar 2026 auf 93 im Juli.

5,5 Millionen Euro Einsparung bis Ende 2026

Die 1,49 Millionen Euro, die an Ausgaben eingespart werden konnten, würden die Wirkung der Reform widerspiegeln. Insbesondere seit März sei eine deutlichere Entlastung erkennbar, da sukzessive mehr Fälle nach den neuen gesetzlichen Bestimmungen abgewickelt werden. Bis zum Ende des Jahres rechnet das Land Steiermark vorsichtig mit einer finanziellen Entlastung von ungefähr 5,5 Millionen Euro – ausgehend davon, dass im Monat durch die Reform rund 800.000 Euro eingespart werden können. Das Sozialressort prognostiziert, dass die Einsparungen sogar noch höher ausfallen werden. Der Grund: Bis Jänner 2027 laufen weitere bestehende Bescheide aus und werden in die neue Regelung überführt. „Wir sind daher zuversichtlich, dass wir die prognostizierten Einsparungspotentiale erreichen“, so Amesbauer.

Wenn nun die Bundesregierung ein neues Rahmengesetz ausheckt, das unseren Bemühungen massiv entgegensteht, wird es erbitterten Widerstand geben. — Hannes Amesbauer , Soziallandesrat

Kritik an Sozialunterstützung

Kritik an der Bilanz kommt von der steirischen KPÖ. Was Amesbauer demnach unterschlage: Unter den rund 1500 Menschen, deren Unterstützung seit Februar weggefallen ist, seien auch viele Österreicherinnen und Österreicher, sagt Landtagsabgeordneter Alexander Melinz: „Wenn ein Soziallandesrat stolz darauf ist, Menschen aus der sozialen Absicherung zu drängen, sollte er zumindest wissen, was danach mit ihnen passiert.“

Amesbauer kritisiert unterdessen den Reformentwurf der Bundesregierung unter Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ): „Wenn nun die Bundesregierung ein neues Rahmengesetz ausheckt, das unseren Bemühungen massiv entgegensteht, wird es seitens der Steiermark erbitterten Widerstand geben.“ Amesbauer wittert seitens der Bundesregierung „Sabotage“ an Bundesländern, „die für mehr Fairness im Sozialwesen sorgen“.

Sozialministerin Schumann (SPÖ): Fixsätze für Erwachsene geplant

Schumanns Entwurf soll Fixsätze für Erwachsene, Mindestsätze für Kinder und eine engere Verknüpfung mit Integrations- und Arbeitsmarktmaßnahmen bringen. Vorgesehen ist etwa eine zweistufige Integrationsbeihilfe bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen. Für Menschen mit Behinderung kommt mehr Schutz. Ziel sei eine Sozialhilfe, die österreichweit einheitlich funktioniere, ein verlässliches sowie treffsicheres soziales Sicherheitsnetz gewährleiste und zugleich verfassungs- und EU-rechtlich halte, so die Argumentation des Ministeriums.