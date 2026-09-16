Schwestern aus Radmer starten Hochzeits-Event in der Weststeiermark

Als freie Rednerinnen sind Sabrina Tegelhofer, Iris Pirker und Julia Buchegger schon länger unterwegs. Jetzt stellen die Schwestern das nächste Projekt auf die Beine.

Wie gut Sabrina Tegelhofer (38), Julia Buchegger (34) und Iris Pirker (28) einander auch ohne viele Worte verstehen, merkt man schnell, wenn man die drei Schwestern trifft. Und trotzdem sind es vor allem auch die Worte, die die gebürtigen Obersteirerinnen verbinden. Seit 2023 sind die drei neben ihren Hauptberufen als Juristin, Sportwissenschaftlerin und Marketing-Managerin auch als freie Rednerinnen im Einsatz. Ihre Worte spenden Trost bei Verabschiedungen und rühren bei freien Trauungen oder Willkommensfeiern für Babys.

© Eva-Maria Fink „Schwester-Herzen“: Seit 2023 sind die drei Obersteirerinnen als freie Rednerinnen im Einsatz

„Den Traum, zu dritt etwas auf die Beine zu stellen, hatten wir schon lange“, erzählen die Schwestern. Ein Schicksalsschlag im Bekanntenkreis gab schließlich den Anstoß, mit „Schwester-Herzen“ (schwester-herzen.com) aus dem gemeinsamen Wunsch einen ganz besonderen Nebenjob zu machen. „Uns geht es darum, Menschen in den emotionalsten Momenten ihres Lebens zu begleiten“, sagt Julia Buchegger.

Dafür die richtigen Worte zu finden, ist nicht immer leicht. Wie schafft man das? „Wir profitieren da sehr voneinander“, erklärt Sabrina Tegelhofer. „Wir drei sind uns natürlich gewissermaßen ähnlich, haben aber auch einige Unterschiede. Zwar halten wir die Reden im Normalfall allein, bei den Entwürfen werfen wir aber alle drei einen Blick drauf und lassen so unsere individuellen Perspektiven einfließen.“

© Eva-Maria Fink Nicht nur die Ähnlichkeit, auch die Unterschiede zwischen den Schwestern prägen ihre Arbeit

Hochzeitsmesse im Oktober

Dass die Schwestern nun auch ein Hochzeits-Event auf die Beine stellen, liegt gewissermaßen auf der Hand. Durch ihre Tätigkeit als Rednerinnen haben sie einerseits bereits viele Kontakte zu verschiedenen Hochzeitsdienstleistern, „außerdem ist Julie ein Organisationstalent, die in Windeseile tolle Veranstaltungen hinlegt“, schmunzeln Tegelhofer und Pirker.

Buchegger, die seit einigen Jahren mit ihrem Mann Daniel und dem gemeinsamen Sohn im weststeirischen Söding-St. Johann lebt, füllt den Event-Kalender des dortigen Quartier West tatsächlich immer wieder. Die Wahl-Weststeirerin veranstaltet dort regelmäßig Yoga- und Pilateskurse, aber immer wieder auch Event-Reihen wie „Move The Beat“ (nächster Termin am 23. Oktober), bei dem das gemeinsame Workout von einem DJ begleitet wird. „Ich liebe es, Events zu veranstalten, ich bin einfach eine Netzwerkerin“, lacht Buchegger.

© Eva-Maria Fink

Deshalb steht nun mit der kleinen Hochzeitsmesse schon die nächste Veranstaltung in den Startlöchern. Am Sonntag, 25. Oktober, von 13 bis 18 Uhr wird sie unter dem Namen „Club amore – das erste steirische Hochzeits-Event“ im Quartier West in Söding stattfinden. „Rund zehn Dienstleister rund um das Thema Hochzeit werden ihre Leistungen vorstellen. Uns ist es wichtig, dass es für die Brautpaare und Aussteller persönlich bleibt, deshalb starten wir klein, aber fein“, sagt Buchegger. Die Leistungen sollen vor allem erlebbar werden. Sowohl für Besucher und Besucherinnen als auch für Aussteller ist das Event kostenlos.

Und: „Im Frühjahr und Herbst 2027 ist auch schon die zweite und dritte Auflage geplant“, verrät Buchegger.