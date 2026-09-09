Kolumbien will mit US-Hilfe den Anti-Drogen-Kampf stärken

Kolumbien will mit Unterstützung der US-Regierung seine Streitkräfte modernisieren und den militärischen Kampf gegen Drogenhandel und bewaffnete Banden verschärfen. "Wir brauchen die Unterstützung, die Finanzspritze der Vereinigten Staaten, und wir werden entschlossen im Kampf gegen den Drogenhandel vorgehen", sagte Kolumbiens neuer Präsident Abelardo de la Espriella nach einem Treffen mit US-Außenminister Marco Rubio in der Hafenstadt Barranquilla.

© APA/AFP/POOL Kolumbiens Präsident De la Espriella (li.) und US-Außenminister Rubio