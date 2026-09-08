Bundesregierung startet mit Ministerrat in die Herbstarbeit

Die Bundesregierung kommt am Mittwoch zum ersten Ministerrat nach der Sommerpause zusammen. Thema dürften dabei das neue Klimagesetz und die angekündigten Dürrehilfen für die Landwirtschaft sein. Ganz fix ist das aber noch nicht, wurde doch am Dienstag bis in die Nacht noch zwischen den drei Koalitionsparteien über letzte Details verhandelt. Widmen will sich Dreierkoalition außerdem einem Ausblick auf den Herbst, in dem eine Reihe schwieriger Entscheidungen anstehen.

© APA/HELMUT FOHRINGER Die Bundesregierung kommt zur ersten Sitzung im Herbst zusammen