Österreichs Jugendliche verlieren beim Lesen an Boden – ausgerechnet in einer Zeit, in der KI immer mehr Antworten liefert. Denn wer Texte nicht versteht und Quellen nicht beurteilen kann, kann auch künstlicher Intelligenz nicht kompetent begegnen.

Noch nie war es so einfach, an Wissen zu gelangen. Ein paar Wörter reichen und Suchmaschinen oder Künstliche Intelligenz spucken jede Menge Informationen aus. Binnen Sekunden hat man Antworten auf fast jede Frage. Doch ausgerechnet in diesen Zeiten wird eine alte Kulturtechnik immer wichtiger: Lesen – und vor allem verstehen, was man liest.

Dass Österreichs Nachwuchs laut jüngsten Pisa-Ergebnissen just hier massiv abstürzt, ist mehr als ein Warnsignal. Da tröstet es nicht darüber hinweg, dass der Negativtrend auch international spürbar ist. So hat sich laut Angaben der OECD die Zahl der Jugendlichen, die schnell, aber ungenau lesen, zwischen 2018 und 2025 auf neun Prozent fast verdoppelt.

Wer nicht lesen kann, ist der KI ausgeliefert

Das ist gerade mit Blick auf Künstliche Intelligenz ein massives Problem. Denn 94 Prozent der 11- bis 17-Jährigen verwenden KI-Chatbots, wie eine Studie der Organisation „Safer Internet“ im Februar festgestellt hat. Diese Systeme liefern zwar schnell schlüssige Antworten, doch KI braucht kluge Leser. Wer Zusammenhänge nicht erkennen kann, weiß nicht, ob Antworten aus dem Internet richtig sind. Denn mitunter werden unseriöse oder fehlerhafte Quellen zitiert, Inhalte werden auch aus dem Kontext gerissen.

Je leichter Antworten also verfügbar sind, desto wichtiger wird die Fähigkeit, sie zu beurteilen. Der Umgang mit Texten ist deshalb längst nicht mehr nur eine Aufgabe für den Deutschunterricht oder die Volksschule. Inhalte richtig zu erfassen entscheidet darüber, ob Anwenderinnen und Anwender einen künstlich generierten Text auf Plausibilität prüfen können. Sie sollten Fake News und politische Propaganda identifizieren können. Aber auch Zahlen und Aussagen in Texten erfassen und Quellen überprüfen können. Und sie müssen sich daraus nicht zuletzt eine eigene Meinung bilden können.

Knapp über dem OECD-Schnitt ist zu wenig

Dass Österreich in allen Pisa-Zahlen knapp über dem OECD-Schnitt liegt, taugt nicht zur Beruhigung. Vielmehr ist es eine Schmach. Schließlich haben Politiker vieler Couleurs jahrelang kaum über Inhalte diskutiert. Stattdessen ging es oft darum, ob Computer und Handy ins Klassenzimmer gehören. Also inszenierte man vor Jahren Laptop-Klassen – ohne zu wissen, was die Kinder vor dem Bildschirm machen sollen. Die viel wichtigere Frage wäre allerdings, welche Fähigkeiten man den Schülerinnen und Schülern vermittelt. KI kann rechnen, formulieren, zusammenfassen, übersetzen und korrigieren. Aber beurteilen, ob das Ergebnis plausibel ist, muss ein Mensch.

Die Jugendlichen werden in einer digitalen Welt aufwachsen und arbeiten. Umso dringender muss die Schule ihnen dafür das Rüstzeug mitgeben. Die Reaktion auf Pisa darf deshalb weder möglichst viel Digitalisierung noch ein Zurück zu Papier und Füllfeder sein. Es geht um mehr als das – es geht um das Verstehen, Prüfen und kritisch Hinterfragen. Nur so können die Schüler von heute in einer Welt voller KI künftig selbst zweifeln und urteilen. Denn wer lesen kann, ist klar im Vorteil.