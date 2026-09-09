Rettung des Gesundheitszentrums Neumarkt ist in Arbeit

Runder Tisch zum Primärversorgungszentrum Neumarkt-Scheifling klärt verhärtete Fronten. Gesundheitslandesrat Kornhäusl war als Pflegeheim-Praktikant im Einsatz.

Feuer am Dach herrscht ja rund um das Gesundheitszentrum in Neumarkt, das der Arzt Wolfgang Auer im Vorjahr im Beisein höchster Polit-Prominenz feierlich eröffnet hat. Wie berichtet, hatte der Bürgermeister Josef Maier (ÖVP), der selbst zum Bandldurchschneiden aufmarschiert war, danach in seiner Funktion als Baubehörde die Ordinationsnutzung des Großteils der Räume untersagt. Es hätte dazu ein Ansuchen gebraucht, so die Sicht der Gemeinde. Nachdem die Fronten zwischen dem Mediziner und dem Ortschef in der Sache ziemlich verhärtet gewesen sind, hat sich nun Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) als Mediator eingeschaltet. Gestern hatte er nun den Bürgermeister und Vertreter des Gesundheitsfonds am Runden Tisch versammelt. Wolfgang Auer war per Video zugeschaltet. Nun soll von allen Seiten konstruktiv an der Rettung des Standorts Neumarkt des Primärversorgungsnetzwerks gearbeitet werden, heißt es aus dem Büro Kornhäusl: „Die Anwälte beider Seiten werden nun gemeinsam die nötigen Schritte unternehmen, um eine rechtskonforme Lösung zu finden.“

Der Gesundheitslandesrat hatte diesen Wochenbeginn aber ganz insgesamt einen Fokus auf die Obersteiermark. Denn seinen Dienstbeginn versah er am Montag um sechs Uhr in Vordernberg. Dort tat er eine ganze Schicht lang Dienst als Praktikant im Seniorenzentrum der Volkshilfe. Auf dem Programm standen: Dokumentation und Pflegeplanung, Medikamentengebarung und Grundpflege bis hin zu Seniorenbetreuung, Küche und Fallbesprechungen. Als Mediziner weiß er über die Herausforderung in den Spitälern ja Bescheid. Nun wollte er sich ein Bild vom Alltag in der Pflege machen. Er wird es brauchen können: Treibt ihn doch die Opposition, vor allem die KPÖ, wegen des Personalmangels und des Pflegepersonalschlüssels vor sich her. Im Seniorenzentrum zeigte man sich jedenfalls begeistert, dass Kornhäusl zur so genannten McDonald‘s-Lehre, wo man in alle Bereiche einmal hineinschnuppert, angetreten ist. „Charly darf wiederkommen“, postete die Volkshilfe auf Social Media.

Apropos Charly – Kornhäusl freute sich über einen bereichernden Tag: „Die Arbeit mit, am und für den Menschen, ist das was mir als Arzt Freude bereitet hat und das hat es auch beim Praktikum im Seniorenzentrum getan.“ Daher dankte er dem ganzen Team und allen Bewohnerinnen und Bewohnern in Vasoldsberg.