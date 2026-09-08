S6-Auffahrt Leoben-Ost wird ab Mittwoch für Verkehr gesperrt

Ab Mittwoch, dem 9. September, wird die Auffahrt Leoben-Ost auf die Schnellstraße S6 für neuerliche Bauarbeiten gesperrt. Diese Sperre wird voraussichtlich einige Tage dauern.

Auf der S6 im Bereich Leoben-Ost wurde und wird seit Jahren gearbeitet

Die Geduld der Autofahrer wurde auf der Semmering-Schnellstraße S6 im Bereich Leoben-Ost und Niklasdorf in den vergangenen Jahren auf die Probe gestellt. In einer gefühlten Endlosschleife wurden aufwändige Sanierungsarbeiten durchgeführt.

Dabei waren die Tunnelketten dran, die Fahrbahnen und die Hangsicherung mussten mit hohem technischen Aufwand auf längeren Strecken erneuert werden. Ein „Rutschhang“ musste abgegraben und befestigt werden.

Noch immer nicht abgeschlossen

Mitte März 2026 begannen die Vorarbeiten für einen weiteren Teil der Straßensanierung in diesem Bereich, die nach wie vor nicht abgeschlossen ist. Ab Mittwoch, dem 9. September, wird bei den Bauarbeiten ein zusätzlicher Schritt gesetzt. Dafür muss die Auffahrt Leoben-Ost auf die S6 neuerlich für den Verkehr gesperrt werden – voraussichtlich einige Tage.

„Wir machen Restarbeiten an der Fahrbahn. Dabei werden Asphaltierungen erledigt. Außerdem werden noch Straßeneinrichtungen montiert, also Leitschienen und Anpralldämpfer“, informiert Walter Mocnik, Pressechef der Asfinag.