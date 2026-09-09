Müssen tausende Lehrer in Österreich Geld für Überstunden zurückzahlen?

Nach Finanzprüfungen müssen Bildungsdirektionen Lohnsteuer nachzahlen. Kärnten und Steiermark haben bereits 8,7 Millionen Euro ans Finanzministerium überwiesen.

Bei den Prüfungen durch die Finanzbehörden fehlten Zeitaufzeichnungen für die Arbeiten außerhalb der Lehrverpflichtungen (Symbolfoto)

Müssen Lehrer Zeitaufzeichnungen führen, wenn sie daheim für die Schule arbeiten? Ja, wenn sie dafür Überstunden bezahlt bekommen. Zu diesem Schluss kommen Österreichs Finanzbehörden.

Diese haben mehrere Dienstgeber der Lehrer, die Bildungsdirektionen, geprüft und einen gravierenden und teuren Mangel festgestellt: Es fehlen die Zeitaufzeichnungen der Pädagogen für „Tätigkeiten wie Vor- und Nachbereitung, Korrekturen etc.“, die sie außerhalb ihrer Lehrverpflichtung erbringen. Diese beträgt 20 Wochenstunden bei altem Dienstrecht, beim neuen sind es 24 Stunden. Ohne Aufzeichnungen falle die Begründung für eine steuerrechtlich begünstigte Auszahlung dieser Überstunden weg, so die Prüfer.

Enorme Nachzahlungen

Folge: Die Finanzbehörden verdonnerten die Dienstgeber zu Lohnsteuernachzahlungen. Die Bildungsdirektionen Kärnten und Steiermark haben bereits gezahlt, so das Bildungsministerium. Kärnten insgesamt 2,5 Millionen Euro – aufgeteilt auf 1,9 Millionen Euro Lohnsteuer für Bundeslehrer und 0,6 Millionen Euro für Landeslehrer. Die Bildungsdirektion Steiermark hat für ihre Landeslehrer 6,2 Millionen Euro Lohnsteuer nachgezahlt, so das Ministerium.

Lehrer in Österreich Laut Statistik Austria gab es im Schuljahr 2024/2025 insgesamt 128.385 Lehrpersonen an Österreichs öffentlichen und privaten Schulen. Davon waren 91.809 Frauen (71,5 Prozent) und 36.576 Männer (28,5 Prozent). In der Realität sind es, weil viele Lehrkräfte Teilzeit arbeiten, 110.534 Vollzeitäquivalente. Die 128.385 Lehrpersonen „verteilen“ sich wie folgt auf die Schulbereiche:

Pflichtschulen (allgemeinbildende Pflichtschulen): 75.955.

AHS: 22.273.

BHS und BMS (letztere sind etwa Fach- und Handelsschulen, ohne Matura): 22.322.

Berufsschulen: 4810.

Sonstige Schulen (wie sozialberufliche sowie land- und forstwirtschaftliche Schulen): 3025

Und es wird wohl noch weitere Rechnungen geben: In Nieder- und Oberösterreich sowie in Salzburg und in Vorarlberg prüfen die Finanzämter noch. Und ob und wie viel die Schulbehörden in Wien, Burgenland und Tirol an Lohnsteuer nachzahlen mussten, konnte das Ministerium noch nicht beantworten. Die überprüften Zeiträume reichen teilweise zurück bis ins Jahr 2011.

„Frage ist strittig“

Im Bildungsministerium (BMB) sieht man den Anlass für die Nachzahlungen (fehlende Zeitaufzeichnungen) anders als im Finanzministerium: „Die Frage, ob die allgemeine lohnsteuerrechtliche Überstundenbegünstigung auch auf die Mehrdienstleistungsvergütung der Lehrpersonen anzuwenden ist, obwohl – den Spezifika des Lehrerrechts entsprechend – Zeitaufzeichnungen zwar zur unterrichtlichen Tätigkeit, nicht aber zu den Tätigkeiten wie Vor- und Nachbereitung, Korrekturen etc. vorliegen, ist strittig“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme des BMB. Vereinfacht: Für Vor- und Nachbereitung sowie Korrekturen von Arbeiten brauche es laut Bildungsministerium keine Zeitaufzeichnungen. Ob das tatsächlich so ist, soll jetzt der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) klären.

Brisante Entscheidung

Von der Entscheidung des VwGH wird auch abhängen, ob die betroffenen Lehrer zur Kasse gebeten werden. Schließt sich der Verwaltungsgerichtshof der Sichtweise des Finanzministeriums an, werden die Bildungsdirektionen für die geprüften Zeiträume möglicherweise die Überstunden neu berechnen und diese zu viel ausbezahlten Gehaltsanteile rückfordern müssen.

Im Bildungsministerium geht man davon aber nicht aus. Man sei zu dieser Frage in engem Austausch mit dem Finanzministerium. „Da es sich bei der steuerlichen Behandlung der Überstunden von Lehrpersonen um eine Regelung handelt, die eine gesamte Berufsgruppe (und keinen Einzelfall) betrifft und seit vielen Jahrzehnten so vollzogen wird, geht das Bildungsministerium davon aus, dass eine Rückforderung nicht erfolgt.“