KSV geht mit des Präsidenten erstem Legionär in die Saison

Kapfenberg hat mit der Vorbereitung auf die ÖEL-Saison begonnen. Der ATSE Graz hat sich neu aufgestellt.

Kris Reinthaler ist mit 38 Jahren noch immer ein sehr stattlicher Herr. Er ist fit. Dennoch will er sich in dieser Saison vermehrt von der Bank aus um die Geschicke der Kängurus kümmern, wenn sie in der ÖEL, der dritthöchsten heimischen Liga, auf dem Eis sind. Nach dem Erreichen des Finales im Vorjahr ist die Sommerpause des KSV vorbei, bat er doch seine Spieler zum ersten Eistraining: „Man hört aus unserer Division noch nicht sehr viel. Daher ist es schwierig, eine Einschätzung zu treffen“, sagt er. Der KSV spielt mit dem ATSE Graz, Gmunden, Wien, Maribor und Liganeuling Linz den Grunddurchgang in der Ost-Gruppe. „Aber Hohenems ist auf dem Papier stark und wohl der Ligafavorit.“ Los geht es in der ÖEL am 3. Oktober.

Kevin Moderer, Daniel Oberkofler, Neal Unterluggauer, Phileas Lyssy, Iacopo Granza und Mark Kompain haben den Klub verlassen – Laurens Roskaric (Akademie Steiermark) und Sebastian Wilding (Linz) wurden geholt. Und Franz Gärtner brach mit einer Tradition. „Als ich Präsident wurde, habe ich gesagt, dass in Kapfenberg keine Legionäre spielen werden. Das ist lange gutgegangen, aber aktuell ist es sehr schwierig, für die Liga Spieler zu bekommen.“ So hat er sich die Dienste des Ukrainers Valentyn Sirchenko gesichert. Wurde vor einem Jahr noch der Traum von höheren Sphären artikuliert, ist dieser mit der unsanften Trennung von Sportdirektor Dominique Heinrich ausgeträumt. Nach einer Klage des Wieners hat man sich außergerichtlich geeinigt, und damit ist das Thema auch für Reiseunternehmer Gärtner erledigt: „Ich habe einen Busfahrer eingestellt, der keinen Führerschein hatte.“

Neuer Vorstand, gelebte Tradition

Mit neuem Vorstand, neuer Struktur, neuem Logo und der gewohnten Tradition geht unterdessen der ATSE Graz in die kommende Saison, und es ist die mittlerweile 79. der Eggenberger. Markus Losch hat das Amt des Obmanns von Klaus Turini, der nun als Präsident fungiert, übernommen und bildet mit Marco Kaufmann und Robert Murg den Vorstand. „Wir schlagen ein neues Kapitel unserer Vereinsgeschichte auf – mit Fokus auf nachhaltige Entwicklung und sportliche Perspektive“, sagt Losch. Das Ziel in der ÖEL ist das abermalige Erreichen des Play-offs. Langfristig will man um den Titel mitspielen. Das soll der neue Trainer verwirklichen: Ex-Spieler Rupert Strohmeier übernimmt die Agenden des Trainers, Nico Pohl wird sein „Co“. Um die Entwicklung voranzutreiben, kam es beim Farmteam zum Zusammenschluss mit den Peggau Eisbären.

© ATSE Hockey Graz Der neue ATSE-Vorstand Marco Kaufmann, Markus Losch, Klaus Turin, Robert Murg