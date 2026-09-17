Diese Kabarettisten kommen für TV-Aufzeichnung nach Weiz

Im Herbst stehen die Bühnen des Bezirkes Weiz ganz im Zeichen des Kabaretts. Manche Vorstellungen sind gar schon ausverkauft.

Das „Who is Who“ des österreichischen Kabaretts darf Johann König, Leiter des Weizer Kunsthauses, noch heuer im Herbst bei ihm im Haus begrüßen. Die Betonung liegt auf Österreich, denn: „Wir bieten internationalen und österreichischen Stars ebenso eine Bühne wie Newcomern und dem musikalischen Nachwuchs. Im Frühjahr lag zum Beispiel mit den Jazzdays der Schwerpunkt auf Internationalem. Im Herbst liegt er auf Österreich und rundherum“, sagt König.

Ausverkauft

So startet etwa am 17. September Benedikt Mitmannsgruber mit seiner furiosen Reise durch die Vergangenheit. Bei seiner großen Pfiati-Tour holt sich Luis aus Südtirol am 3. Oktober bei einer Doppelvorstellung den letzten Applaus ab. Die Programme von Lisa Eckhart (8. Oktober) und Martin Frank (6. November) sind bereits ausverkauft.

1 / 3 Lisa Eckharts Vorstellung am 8. Oktober ist bereits ausverkauft. © APA / Georg Hochmuth

Karten gibt es noch für Roland Düringer, Walter Kammerhofer und Gery Seidl sowie die „Lotterbuben“, Viktor Gernot und Thomas Stipsits. Auf deren Besuch freut sich der Weizer Kunsthausleiter besonders. Sie gastieren mit einer Doppelvorstellung (nachmittags und abends am 31. Oktober) inklusive Fernsehaufzeichnung im Kunsthaus. Auch hier appelliert König: „Mit den Tickets muss man schnell sein.“

Birkfelderin auf der Bühne

Regional und gefühlvoll, dafür weniger kabarettistisch wird es mit der gebürtigen Birkfelderin Anja Rechberger (9. Oktober). Die Sopranistin absolvierte ihr Bachelorstudium „Gesang“ an der Universität Mozarteum Salzburg und setzt nun ihre Ausbildung im Masterstudium „Oper“ in Dresden fort.

© Fotofabrik Anja Rechberger kommt aus Birkfeld und ist Sopranistin

Gemeinsam mit Robert Pöch wird sie Arien und Duette zum Besten geben. Ebenfalls mit dabei ist das Duo „Lusterboden“ (25. September) oder Zauberer Christoph Kulmer (29. Oktober).

Nockis spielen auf

Nur zwei Tage später am 31. Oktober zaubert Kulmer auch in Gleisdorf. Auch hier im Forum Kloster gibt es im Herbst große Bühnenkunst zu sehen: Erziehungsexperte und Bestsellerautor Jan-Uwe Rogge sowie der Pädagoge und Comedian Matthias Jung nehmen am 7. Oktober den ganz normalen Familienwahnsinn aufs Korn.

Andreas Vitásek kommt eine Woche später am 14. Oktober und Kabarettistin Malarina tischt am 18. November ihr zweites Kabarettprogramm „Trophäenraub“ auf. Auch musikalisch geht es heiß her: Die „Romantiker des Schlagers“ – die Nockis – spielen am 9. Oktober auf.

1 / 2 Kabarettistin Malarina kommt nach Gleisdorf. © Christopher Glanzl

Doch nicht nur große Häuser, auch kleinere Initiativen wie etwa der Verein „Kultur in Passail“ (KiP), locken mit großen Namen – trotz Herausforderungen.

© KLZ / Julia Kammerer KiP-Obmann Günter Karrer und sein Stellvertreter Raphael Kühberger

Gleich am Freitag (18. September) gastiert die Gruppe „Seitinger & Maierhofer“ mit ihrem zweiten Album „Hauptsoch die Leut habn was zum Redn“ in der Passailer Raabursprunghalle. Und mit Nina Hartmann steht am 30. Oktober auch noch ein Kabarett am Programm.