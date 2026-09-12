Felix Gall: „Ich habe bei Maya wohl einen guten Eindruck hinterlassen“

Osttirols Rad-Ass Felix Gall fährt eine starke Vuelta, doch der 28-Jährige war nicht der Typ, der den direkten Weg genommen hat.

Es gibt Radprofis, die brauchen die große Bühne. Sie genießen das Blitzlicht, suchen die Kameras, erzählen mit großen Gesten von ihren Erfolgen. Und dann gibt es Felix Gall. Der Osttiroler gehört zur zweiten Kategorie. Einer, der nicht viel Aufsehen um sich macht. Einer, der in Interviews manchmal beinahe schüchtern wirkt und lieber analysiert als dramatisiert. Einer, der auf dem Rad nicht explodiert, sondern sich an seinen Gegnern festbeißt, sich in langen Bergen langsam „ransaugt“ – bis irgendwann nur noch wenige übrig sind.

Bei der Vuelta, der Spanien-Radrundfahrt, zeigt sich gerade wieder, was den 28-Jährigen auszeichnet. Gall fährt nicht nur stark, er fährt mit einer Ruhe, die beinahe nicht zu den Dimensionen passt, in denen er inzwischen unterwegs ist.

Gall war aber nicht der Typ, der den direkten Weg genommen hat. Als 14-Jähriger stand er erstmals bei der Dolomitenrundfahrt am Start – mit Zustimmung seines Vaters, da er noch keine 16 war. Eine Fabelzeit rund um die Lienzer Dolomiten machte früh klar, dass da ein außergewöhnliches Talent heranwuchs. Drei Jahre später folgte in Richmond der große Coup: Er wurde Junioren-Weltmeister. Es folgten Jahre mit Höhen und Tiefen, gesundheitliche Rückschläge und die ständige Frage, ob sich der enorme Aufwand überhaupt lohnt. Der Mann aus Nußdorf-Debant war extrem anfällig für Infekte, irgendwann entschied er sich sogar für eine Operation der Nasennebenhöhlen.

„Weit weg war der Gedanke nicht“

„Im Profiteam bei DSM hat es für mich nicht mehr gepasst. Ich hatte kein Vertrauen mehr und wenn du ständig so viel investierst und nichts dabei herausschaut, stellt man vieles infrage.“ Aufhören? „Weit weg war der Gedanke nicht.“ Doch Gall blieb im Rennsport. Nicht mit großen Worten, sondern mit Hartnäckigkeit. Und mit der Konsequenz, die ihn bis heute auszeichnet. Während andere vielleicht am Zweifel zerbrochen wären, arbeitete sich der Naturlieberhaber Stück für Stück zurück.

Lange Anstiege liegen ihm bekanntlich. 2023 platzte schließlich der Knoten. Gall gewann eine Etappe der Tour de Suisse und wenig später die 17. Etappe der Tour de France. Plötzlich war aus dem talentierten Osttiroler ein Mann geworden, über den die internationale Radsportwelt sprach. Im selben Jahr wurde er zu Österreichs Sportler des Jahres gewählt.

© IMAGO Felix Gall in Aktion

Gall selbst blieb Gall. Bodenständig, sympathisch, konsequent. Der asketische Typ hat auch längst seine Kraftquelle für sich entdeckt: Der Golfplatz spielt in seinem Leben dementsprechend eine wichtige Rolle. „Manchmal brauche ich Abstand von allem. Dann bin ich gern für mich allein.“ Früher dachte er beim Begriff Golf eher an einen Altherrensport. „Die Meinung habe ich schnell revidiert“, sagt er grinsend.

Abstand ist für Gall kein Luxus. Er ist notwendig. Nach der vergangenen Saison gönnte er sich mit seiner Freundin Maya eine ausgedehnte Reise durch die USA. Die Klarinettistin aus Amerika war durch einen Netflix-Auftritt in einer Tour-de-France-Dokumentation auf Gall aufmerksam geworden und kontaktierte ihn anschließend auf Instagram. „Ich habe wohl einen guten Eindruck hinterlassen“, schmunzelt er. Gemeinsam reisten sie nach Kalifornien, Minneapolis und Boston. Dazwischen galoppierte Gall durch die Prärie und besuchte das Los Angeles Philharmonic Orchestra – für ihn eine Premiere. „Da kann man einmal in so einer Phase komplett abschalten und loslassen“, sagt Gall, der inzwischen in Salzburg lebt.

Gall weiß, wie gnadenlos der Radsport geworden ist

Er kennt den Verzicht, will aber nicht zum Gefangenen des Profisports werden. „Sonst wäre man eine Maschine.“ Es brauche Phasen, in denen man bereit sei, „alles für den Erfolg zu geben“. Aber eben auch Tage, „in denen man lebt“. Das klingt beinahe selbstverständlich. In einer Welt, in der Marginal Gains, Wattzahlen und Trainingspläne über Erfolg und Misserfolg entscheiden können, ist es aber fast schon eine kleine Gegenposition. Denn Gall weiß, wie gnadenlos der Radsport geworden ist. Seine Wattwerte werden besser. Nur: Die Konkurrenz wird ebenfalls besser. Also muss weiter optimiert werden. Höhentrainingslager gehören für einen Bergfahrer längst zum Standard. Stillstand bedeutet Rückschritt. „Es geht immer weiter, das ist der Mensch, das ist die Natur und die Entwicklung.“

Vielleicht beschreibt dieser Satz seine Karriere besser als jede Ergebnisliste. Gall ist ein Perfektionist. Einer, der sein eigenes „Chaos“ beherrscht. Er kann ein Träumer sein, mit dem Zeitmanagement hat er es nicht immer so genau. Doch sobald es um das Radfahren geht, wird aus dem vermeintlichen Chaos totale Präzision.

Das Maximum – Gall sucht es nicht nur bei den Wattwerten. Er sucht es auch in der Frage, was er als Profi und als Mensch sein will. 2025 wurde er Gesamt-Fünfter bei der Tour de France. 2026 folgte der zweite Gesamtrang beim Giro. Zwei Ergebnisse, die endgültig beweisen, dass der Decathlon-Profi längst mehr ist als ein guter Kletterer mit einem starken Tag. Nur eine Disziplin bleibt sein kleines Stiefkind: das Zeitfahren.

„Da wäre ich sofort dabei“

Und dann ist da noch Arnold Schwarzenegger. Ausgerechnet der Mann, der für Muskeln, Show und große Auftritte steht, hat Gall nachhaltig beeindruckt. Seine Netflix-Dokumentation fasziniert ihn. Drei Karrieren habe dieser Mann durchlebt – als Bodybuilder, Schauspieler und Politiker. „Es ist absolut unglaublich, wenn jemand drei Karrieren durchlebt.“ Ein Treffen mit dem Steirer? Dafür würde selbst der sonst eher zurückhaltende Gall sofort eine Ausnahme machen. „Da wäre ich sofort dabei“, sagt der stille Gipfelstürmer, der längst oben angekommen ist.