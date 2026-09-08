Eilantrag gegen israelisches Siedlungsprojekt gescheitert

Die israelische Justiz hat am Dienstag einen Eilantrag gegen das umstrittene Siedlungsprojekt E1 im Westjordanland zurückgewiesen. Mit dem Eilantrag wollten mehrere Menschenrechtsorganisationen bewirken, dass eine Ausschreibung für den Bau von mehr als 1.200 Wohneinheiten für das sogenannte E1-Projekt östlich von Jerusalem ausgesetzt wird. Kritiker warnen, es drohe die Aussichten auf einen lebensfähigen palästinensischen Staat zusätzlich schmälern.