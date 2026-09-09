Die Falschinformation, dass das E-Kunden-Center in Bad Radkersburg geschlossen wird, sorgte für Unruhe. Seitens der Energie Steiermark gibt man Entwarnung.

Das E-Kunden-Center am Standort der ehemaligen Stadtwerke am Südtirolerplatz, die die Energie Steiermark übernommen hat, bleibt bestehen und soll auch besser ausgeschildert werden

Eine Fehlinformation sorgte kurzfristig für Aufregung in Bad Radkersburg. „Das E-Kunden-Center Bad Radkersburg schließt dauerhaft“, wurde auf Facebook vermeldet. Am 25. September werde es letztmalig geöffnet sein, wurde auch ein konkretes Datum genannt.

In Bad Radkersburg ist man sehr hellhörig, wenn es um Schließungen oder Reduktionen in Sachen Infrastruktur geht. Das ist nicht verwunderlich, gab es in den vergangenen Jahren doch immer wieder solche Fälle: vom Landeskrankenhaus bis zur Fusion des Rotkreuzbezirks mit Feldbach.

Das E-Kunden-Center bleibt offen. Das wird auch sofort kommuniziert. — Urs Harnik-Lauris , Leiter der Konzernkommunikation der Energie Steiermark

Aber Urs Harnik-Lauris, Leiter der Konzernkommunikation der Energie Steiermark, gibt auf Nachfrage der Kleinen Zeitung Entwarnung: „Das E-Kunden-Center bleibt offen. Das wird auch sofort kommuniziert.“ Harnik-Lauris spricht von einem Kommunikationsmissverständnis.

© KLZ / Manfred Neuper Urs Harnik-Lauris, Leiter der Konzernkommunikation der Energie Steiermark, beruhigt: „Das E-Kunden-Center bleibt offen.“

E-Kunden-Center bleibt trotz geringer Auslastung offen

Es seien Gespräche vereinbart worden, wie der Standort weiterentwickelt werde. „Auch wenn die Auslastung in den vergangenen Monaten sehr gering war mit zwei bis drei Personen pro Woche“, erläutert Harnik-Lauris. Man habe sich mit Bürgermeister Karl Lautner verständigt, das E-Kunden-Center als Service- und Anlaufstelle offen zu lassen.

„Mein letzter Stand ist, dass das je nach Kundenfrequenz angepasst wird. Dass das E-Kunden-Center bestehen bleibt, das haben wir unseren Bürgern auch so gesagt, damit sie direkte Ansprechpartner haben. Das erwarten die Leute. Das ist eine Grundsatzfrage“, betont Lautner. Darauf habe man bestanden und das gelte weiterhin. Man habe sich beim Verkauf des Elektrizitätswerks Bad Radkersburg ja bewusst für die Energie Steiermark entschieden. Sie habe auch einen Versorgungsauftrag, unterstreicht Lautner. Dass der Standort erhalten bleibt, sei eine Bedingung gewesen.

© KLZ / Julia Schuster Bad Radkersburgs Bürgermeister Karl Lautner pocht auf die Vereinbarung das E-Kunden-Center offen zu halten

Offen ist, wie es zu dem Kommunikationsmissverständnis gekommen ist – also wie die falsche Information von der Energie Steiermark nach außen gelangen konnte.