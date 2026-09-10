Von Kloster bis Baumzelt: So ungewöhnlich nächtigen die Harley-Fans

Nicht alle Besucherinnen und Besucher der European Bike Week nächtigen in einem klassischen Hotel. Zahlreiche Gäste suchen bei ihrer Unterkunft das Außergewöhnliche.

Rund 20 Mann stark sind die „Klosterbrüder“, die schon viele Jahre zur Bike Week aus Bayern gemeinsam anreisen und im Kloster Wernberg nächtigen

Wer während der European Bike Week ein Bett sucht, muss nicht zwangsläufig in einem normalen Hotel landen. Manche Gäste tauschen das klassische Zimmer gegen dicke Klostermauern, andere rollen ihren Schlafsack dort aus, wo sonst Hochzeiten gefeiert werden, manche schlafen in luftiger Höhe.

Eine dieser ungewöhnlichen Adressen ist das Kloster Wernberg, Heimat der Missionsschwestern vom Kostbaren Blut. Das Gästehaus verfügt über 25 einfach eingerichtete Einzel-, Doppel- und Mehrbettzimmer, dazu kommen Schlafsäle sowie klösterliche Zimmer mit Dusche und WC am Gang.

Seit 20 Jahren kommen die „Klosterbrüder“ nach Wernberg

Während der European Bike Week ziehen dort regelmäßig Motorradgäste ein. „Wir haben Harley-Fans aus Bayern, die schon seit 20 Jahren bei uns nächtigen“, erzählt Provinzoberin Schwester Palotti Findenig. „Ich habe meine Hochzeitsreise vor 50 Jahren ins Kloster gemacht, weil meine Schwägerin hier im Orden war. Seit 20 Jahren komme ich jetzt schon mit meinen Kumpels her“, erzählt Günther Weber (80). Die teils gläubige Gruppe aus der Gegend von Rosenheim und München kommt Jahr für Jahr ins Kloster und wurde mit der Zeit immer größer. Tagsüber werden Ausfahrten gemacht, abends wird im Harley Village gefeiert. „Wenn wir dann abends heimkommen, genießen wir die Ruhe. Auch ein Pfarrer ist Teil der Truppe, dieser hat für die vor zwei Jahren verstorbene Schwester Monika sogar eine Messe gehalten.

1 / 2 Sie nennen sich „Klosterbrüder“ und haben sogar eigene T-Shirts und Patches mit ihrem Namen © KLZ/Klaus Steiner

Camping in drei Meter Höhe mit Blick auf den See

Wer näher am Geschehen übernachten will, hat im Camping Anderwald direkt am Faaker See die Möglichkeit, in Baumzelten zu übernachten, rund drei Meter über dem Waldboden und nur wenige Meter vom Wasser entfernt. Praktisch: Die Harley kann gleich darunter geparkt werden.

Im Tal der Gesetzlosen schläft man im Feststadel

Rustikaler wird es im „Tal der Gesetzlosen“. Am Martinihof von Hubert und Elisabeth Schaunig in Latschach wird auch ungewöhnlich genächtigt. In einem ehemaligen Stadel, der heute für Hochzeiten und Feiern genutzt wird, entsteht während der Harley-Woche ein Bettenlager. Bis zu acht Gäste aus Bayern und Triest machen es sich dort mit Schlafsäcken auf dem Boden bequem.

1 / 2 Sonst finden fast jedes Wochenende Hochzeiten und Feste statt, in der Harley-Woche wird im Feststadel im Schlafsack übernachtet © KLZ/Klaus Steiner

„Obwohl sie Jahr für Jahr kommen, schlafen sie lieber im Stadel als in einem Zimmer“, sagt Hubert Schaunig. Geduscht wird in der Sauna, Toiletten sind vorhanden, gefrühstückt wird am Hof. Tagsüber geht es zum Treffen am Faaker See. Die regulären Zimmer des Familienbetriebs sind großteils lange im Voraus vergeben, 80 bis 90 Prozent der Buchungen stammen laut Schaunig von Stammgästen.