„Brei im Hirn“: Wie Hitze Österreichs Arbeitnehmer ausbremst

Zwei Drittel der arbeitenden Österreicher spüren die Hitze regelmäßig am Arbeitsplatz – mit teils gravierenden Folgen für Gesundheit und Sicherheit.

Beim Homeoffice gibt es sowohl den Trend ins Heimbüro, um schlechten Bedingungen auszuweichen, als auch vermehrt den umgekehrten Weg aus nicht gekühlten Wohnungen ins besser klimatisierte Büro

Zwei Drittel der arbeitenden Österreicher leiden regelmäßig unter der Hitze – vier von zehn Österreichern sind beinahe täglich von Hitze am Arbeitsplatz betroffen, ein weiteres Viertel ist oft von Hitze im Job betroffen: Das zeigt die „Hitze-Umfrage“ des ÖGB unter knapp 4000 Teilnehmern von Juni bis Ende August. Für die Gewerkschaft ein Zeichen dafür, dass die Klimakrise die Beschäftigten direkt am Arbeitsplatz immer stärker belastet. Von Hitze am Arbeitsplatz geplagt seien alle Branchen, wenngleich unterschiedlich. Am häufigsten rückgemeldet wurden bei einer Erhebung der GPA unter 500 Betriebsratsvorsitzenden, die etwa 210.000 Arbeitnehmer repräsentieren, Konzentrationsschwierigkeiten („Brei im Hirn“), Reizbarkeit, Ermüdung und – in produzierenden Bereichen – eine enorme körperliche Belastung.

Interessante Trends bei Homeoffice

Im Handel dominierten Kreislaufbeschwerden und erhöhte Unfallgefahr, im Sozial- und Gesundheitsbereich erhöhte Aggressivität von Klienten und oftmals schwierige Arbeitsbedingungen in schlecht isolierten Räumen, in der Industrie sinkt die Produktivität und steigt die Unfallgefahr. Die geringste Belastung gibt es im Innendienst bei Banken und Versicherungen, berichtet Georg Grundei (GPA). Beim Homeoffice gibt es sowohl den Trend ins Heimbüro, um den schlechten Bedingungen auszuweichen, als auch vermehrt den umgekehrten Weg aus nicht gekühlten Wohnungen ins besser klimatisierte Büro.

Kein Interesse an langen Mittagspausen

Die Wünsche bzw. Forderungen der Betriebsräte leiten sich daraus ab, so Grundei. Sie reichen vom Anspruch auf Hitzefrei bzw. Hitzepausen zum Trinken und Abkühlen – analog zur Bildschirmpause, – bis zur Ausstattung mit Klimaanlagen, Kühlwesten und Beschattungssystemen, einer Anpassung der Arbeitszeit, der Reduktion der Sollarbeitszeit bei Hitze, gelockerten Kleidungsvorschriften und Hitzeschutzplänen sowie Erschwernis- und Hitzezulagen. Auf verlängerte Mittagspausen (im Gegenzug zu Arbeit bis 20 Uhr) stehen die Österreicherinnen und Österreicher laut GPA jedoch gar nicht. Die Baugewerkschaft (GBH) fordert indes ein Maßnahmenpaket gegen Hitze vorm nächsten Sommer, will die tägliche Höchstarbeitszeit ab 30 Grad senken und Hitzefrei ab 35 Grad.

Klarer Leitfaden bei Hitze im Job

Tony Griebler, Leiter des Arbeitsinspektorats Wien West-Ost, weiß, dass steigende Temperaturen und zunehmende UV-Strahlung die gesundheitlichen Gefahren erheblich erhöhen – von Kreislaufproblemen bis zu schweren Hautschäden. Mit der Hitzeschutzverordnung des Arbeitsministeriums sei nun ein wichtiger Schritt zum Schutz von Beschäftigten, die im Freien arbeiten, gesetzt worden: „Die Verordnung schafft erstmals klare, einheitliche und rechtsverbindliche Vorgaben für Arbeiten im Freien“, so Griebler. Regeln habe es zuvor zwar auch gegeben, jetzt gebe es einen klaren Leitfaden.

Verstöße gegen Schutzvorschriften

Die Hitzeschutzverordnung gehöre zudem auf Innenräume ausgeweitet, wie dies kürzlich Arbeitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) forderte. Das Regierungsprogramm biete jedenfalls Spielraum für mehr Schutz für Arbeitnehmer, so Martin Reiter, Leiter des ÖGB-Klimabüros. Arbeitsinspektoren haben österreichweit bisher 3518 Beratungen und 3070 Kontrollen zur Hitzeschutzverordnung durchgeführt. Bei rund 36 Prozent der Kontrollen seien Verstöße gegen Schutzvorschriften der Hitzeschutzverordnung festgestellt worden, die behoben werden mussten. Derzeit gibt es ab 32,5 Grad im Schatten freiwilliges Hitzefrei vom Bauarbeitgeber. Früheres Arbeiten alleine löse das Problem nicht.

Green-Jobs im Fokus

Vermehrt in den Fokus der Arbeitsinspektion rücken „Green-Jobs“. Diesen widmet man sich im Rahmen einer Schwerpunktaktion in diesem und im nächsten Jahr. Besonders fokussierte Bereiche sind unter anderem Abfallsammlung, Kunststoff- bzw. Elektrogeräterecycling, Energiespeichersysteme, Wasserstoff, Akkus, Pelletswerke und -heizungen sowie Asbestarbeiten, so Katrin Arthaber, stv. Leiterin der Abteilung Technischer Arbeitsschutz im Zentral-Arbeitsinspektorat. Green Jobs seien zentral, um die Klimaschutzziele zu erreichen, aber auch exponiert, wenn es um Sicherheit und Gesundheit geht. Häufige Gesundheitsgefahren umfassen etwa die Verwendung gefährlicher Arbeitsstoffe wie Kohlenstoffmonoxid aus Pellets, biologischer Arbeitsstoffe wie Schimmel bei Abfällen sowie Explosionsgefahren zum Beispiel durch Wasserstoff oder Holzstaub.