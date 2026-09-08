Ungarn weist zehn russische Diplomaten aus

Ungarn weist zehn russische Diplomaten aus dem Land aus. Das gab Außenministerin Anita Orbán am Dienstag in den Sozialen Medien bekannt. Begründet wurde dies mit deren "mit der Wiener Konvention unvereinbaren Tätigkeit" - eine Umschreibung für Geheimdienstaktivitäten. Unter der vorigen, russlandfreundlichen Regierung von Viktor Orbán galt Ungarn laut Medienberichten als wichtiger Stützpunkt russischer Geheimdienste in der EU.

© APA/AFP Ungarns Außenministerin Anita Orbán