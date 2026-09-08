Und jetzt bitte: Schilder auf jedes Korruptionsprojekt!

Das Baukartell kostete die Steuerzahler Millionen. Machenschaften, auf die man öffentlich hinweisen sollte.

Auch wenn sich manch ein Zyniker gerne darüber lustig macht: Diese Schilder, auf denen hingewiesen wird, dass Bauten und Projekte mit Mitteln der EU, des Bundes und der Länder finanziert werden, haben auch ihre guten Seiten. Man bekommt am Ende zwar nicht mehr Netto vom Brutto, aber zumindest eine ungefähre Ahnung davon, wofür das ganze Geld so verwendet wird.

Österreichs Bauwirtschaft hat – zugegeben unfreiwillig – nun eine neue Möglichkeit der Beschriftung ins Spiel gebracht. „Bei diesem Bauwerk haben wir die Bürger betrogen“, könnte da sinngemäß stehen. 27 Unternehmen, verteilt auf das ganze Bundesgebiet, haben über Jahre vorab ihre Preise abgesprochen. Mit dieser Methode haben sie den Steuerzahlern zu viel verrechnen können. Schulen, Parks, Friedhöfe, Brücken, Straßen, Gleisanlagen – die Liste der Bundeswettbewerbsbehörde, in welchen Fällen zu viel verrechnet wurde, ist lange und noch nicht am Ende. Und die Liste der Geschädigten ist noch länger. Das Geld hätte für eine bessere gesundheitliche Versorgung, mehr Öffis oder – untypisch für Österreich – eine geringere Steuerlast oder eine Rückzahlung von Schulden verwendet werden können.

Ja, man sollte wirklich über diese Schilder nachdenken. Denn es wäre auch wirklich eine vergebene Chance zur Bewusstseinsbildung, wenn die öffentliche Aufregung über diese Machenschaften schon nach ein paar Tagen vorbei ist.