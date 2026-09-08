US-Space Force in Nazi-Uniform-Kopie: Ernsthaft, Mr. Trump?

Die Wunsch-Uniform für die US-Space-Force sorgt für Aufruhr: Sie erinnert an die Outfits im Film „Starship Troopers“, bei denen man sich von SS-Uniformen inspirieren ließ. Wohin gehen diese USA?

Vorab: Die Schwelle zwischen dem zumindest bis zum Jahr 2024 in der US-Politik nicht Vorstellbaren und mittlerweile Realen verschob sich längst. Beispiele dafür liefert das Weiße Haus unter Präsident Donald Trump im Stakkato: täglich und auf mannigfach groteske Art.

Nun eine weitere Episode: Die Space Force – neben Army, Navy, Air Force, den Marines und der Küstenwache eine reale Teilstreitkraft der USA – soll Uniformen bekommen. Trump hat dabei genaue Vorstellungen, wie diese ausschauen sollen: ÜBer seine hauseigene Social-Media-Schleuder „Truth Social“ postete er ein Bild, das die „nächste Generation“ der Ausgehuniform der Space Force zeigt.

Diese düstere Uniform in Anthrazit und Schwarz erinnert frappant an die Offiziersuniformen des Galaktischen Imperiums aus Star Wars und das Outfit der „Starship Troopers“ aus der gleichnamigen Science-Fiction-Kriegsfilm-Groteske aus den 1990er-Jahren. Letztere wiederum waren eine bewusst gesetzte Anspielung an das Dritte Reich und dessen stets auf Propaganda getrimmte Optik.

© Space Force / CBS

Ähnlichkeiten nicht schönzureden

Bei den Uniformen für Trumps US-Sternenkrieger sind Ähnlichkeiten zur berüchtigten Paradeuniform der SS-Schergen im Nationalsozialismus kaum zu übersehen: Hoher Kragen, schwarze Springerstiefel und Gürtel mit der silbernen Schnalle mit dem Logo der Space Force sprechen eine klare Sprache. Das Logo wiederum erinnert stark an jenes der Sternenflotte aus dem „Star Trek“-Universum, das ausdrücklich den Weg des Friedens und der Verständigung in den Fokus rückt – Themenverfehlung also.

Dass Trump derlei mit historisch stark vorbelasteter Ästhetik spielt und Fotos davon postet, ist kein Zufall oder gar Versehen. Der US-Präsident und sein Kriegsminister Pete Hegseth wollen damit vermutlich der offenbar unerschütterlichen „MAGA“-Basis imponieren – Losung: „Wir sind auch im Kosmos die stärksten Männer“ – und den Rest der Welt provozieren. So „trashig“ und grotesk vieles von dem, was aus Washington von höchster Stelle verbreitet wird, auch wirkt: Es ist autoritäres Zündeln, das man nicht als Satire abtun sollte.

Einmal mehr steht über allem die Frage: Wohin gehen diese USA?