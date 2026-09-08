„Lernen ohne Drama“: Obersteirerin coacht Schüler und Eltern

Angela Krauhs aus Neumarkt ist Pädagogin und zweifache Mama. Mit ihrem noch jungen Unternehmen „Lernen ohne Drama“ bietet sie Lerncoachings für Schüler und Eltern an.

Der Schulbeginn naht – und damit für viele Familien eine Zeit voller Konflikte und Probleme. Ungeliebte Hausübungen, schwierige Routinen, schlechte Noten, hoher Leistungsdruck: „Lernen kann man lernen. Und im besten Fall merkt man als Familie: Eigentlich ist lernen etwas richtig Cooles“, erklärt Angela Krauhs. Die Neumarkterin ist Pädagogin, Universitätslektorin, Mama von zwei Mädchen und seit einem Jahr auch selbstständiger Lerncoach.

Mit ihrem Unternehmen „Lernen ohne Drama“ bietet sie Eins-zu-eins-Lerncoachings für Schüler aller Schulstufen und deren Eltern sowie Studierende an. „Das Thema lernen hat mich immer fasziniert“, so die Steirerin. Sieben Jahre lang unterrichtete sie im Raum Graz an Volksschulen sowie im Ausland an Gymnasien. Seit ihrer Rückkehr aus der Karenz lehrt sie Deutsch als Fremdsprache an der Montanuniversität Leoben. „Wie unterrichte ich gehirngerecht? Diese Frage hat mich immer angetrieben. Als dann meine eigenen Kinder in die Schule gekommen sind, habe ich gemerkt, dass nicht alles so einfach ist, wie gedacht.“

Strukturiertes Lernen braucht Pausen

Angela Krauhs beginnt, sich noch intensiver mit den Mechanismen des Lernens zu beschäftigen und macht sich schließlich neben ihrer Tätigkeit an der Universität selbstständig. Mit Nachhilfe haben Lerncoachings nichts zu tun: „Ich suche in meiner Arbeit mit den Familien nach der Ursache für Lernschwierigkeiten. Dabei ist es ganz egal, in welchem Fach das Kind Probleme hat.“ Denn grundsätzlich lernen Kinder gerne – diese natürliche Neugier geht häufig aber in der Schule verloren. Wird der Alltag von Diskussionen und Konflikten überlagert, kann ein Lerncoaching helfen.

Die Coachings finden bei Angela Krauhs in Neumarkt oder digital statt. Drei Monate lang begleitet sie die Familien auf ihrem Weg und erarbeitet individuelle Konzepte. „Keine Familie ist gleich. Liegen die Ursachen für die Probleme in einer falschen Lernmethode, oder in einem falschen Mind-Set?“ Wichtig sei festzustellen, was das Kind braucht und das Lernen so zu strukturieren, dass es sich gut in den Alltag fügt. Pausen, Schlaf, Ernährung spielen ebenso eine Rolle wie die richtige Lernumgebung und feste Rituale. Neben den Coachings bietet die Neumarkterin auch Workshops für Kinder an, etwa zum Thema Hausübungen oder Umgang mit Fehlern.

Auch für Schulanfänger wichtig

Ein Lerncoaching ergibt übrigens auch für Schulanfänger Sinn: „Zu mir kommen Familien auch präventiv, damit das Kind von Anfang an lernt, wie es richtig lernt.“ Meist erlebt die Pädagogin in ihrer Arbeit keine „unlösbaren Riesenprobleme“: „Oft reichen ganz kleine Schritte, die zu stetigen Verbesserungen führen. Und plötzlich ist Lernen kein Kampf mehr, sondern es zieht Frieden ein.“ Klar sei auch, dass man das System Schule nicht ändern könne: „Aber wir können das Beste herausholen. Wir gehen ja zur Schule, um zu lernen, nicht um zu können. Der Fokus auf das Positive steht immer im Mittelpunkt – und im besten Fall macht Lernen dann wieder Spaß.“