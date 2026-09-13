Astrid Wagner: „Vor Gericht gibt es Urteile, nicht immer Gerechtigkeit“

Ich bin sehr kritisch. Wenn ich davon überzeugt bin, dann aufgrund von Fakten, nicht weil der Mandant mir das sagt.

Wieso verteidigen Sie diese Menschen dann?

Das ist meine Rolle in unserem Rechtssystem. Würde ich meine Befindlichkeiten einfließen lassen, wäre ich eine schlechte Strafverteidigerin. Ich hatte einmal einen Fall, bei dem ich sicher war: Mein Mandant hat es getan. Es ging um einen Raubmord in Mörbisch. Die Beweislast war erdrückend, aber die Polizei hat Fehler bei der Ermittlung gemacht. Das habe ich genutzt. Am Ende wurde er verurteilt, das Urteil der Geschworenen war aber nicht einstimmig.

In einem anderen Fall ging es um ein Kind, das durch ein Schütteltrauma gestorben war. Die Gutachten waren eindeutig, der angeklagte Vater beteuerte seine Unschuld. Mir gelang es, Zweifel bei den Geschworenen zu wecken, und er wurde freigesprochen. Ich gebe ehrlich zu, dass ich nach solchen Urteilen nicht schlecht schlafe.