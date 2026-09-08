NKD eröffnet neue Filiale in Bad Radkersburg und Jubiläum bei Roth in Gnas

In Bad Radkersburg zog NKD von der Altstadt in das SOS Shopping-Center. Der Baumarkt Roth in Gnas feiert am 12. September 50-jähriges Bestehen.

Zuletzt sorgte ja die Information, dass NKD die Bad Radkersburger Altstadt verlässt und in das SOS Shopping-Center vor die Stadt zieht, für Aufregung in der Thermenstadt. Anfang September wurde die neue Filiale in der Halbernrainerstraße 13 feierlich eröffnet.

Das Angebot reicht von aktueller Mode und funktionaler Sportbekleidung über Heimtextilien bis hin zu saisonalen Dekorationsartikeln. „Dabei setzt NKD auf geprüfte Produkte mit hohen Qualitätsstandards zu günstigen Preisen“, heißt es seitens NKD zur Neueröffnung.

© NKD Österreich Die NKD Filiale zog in das SOS Shopping-Center

50 Jahre Baumarkt Roth in Gnas

Im Jahr 1976 entstand aus einer Gemischtwarenhandlung in Gnas der Baumarkt Roth. Mit dem Bau des ersten Standortes wurde der Grundstein gelegt, über die Jahrzehnte hat man sich stetig weiterentwickelt. „Die Werte sind dieselben geblieben: Handschlagqualität, Verlässlichkeit, persönliche Beratung und das Bestreben, der Kundschaft stets beste Qualität zu bieten“, betont man seitens Roth.

Das 50-jährige Bestehen feiert man in Gnas am 12. September mit einem Fest mit Ausstellungen, Vorführungen und Gewinnspielen.