Oberkärntnerin kürte sich mit 16 Jahren zur Vize-Weltmeisterin

Das Board unter den Füßen, am besten meterhoch über der Wasseroberfläche, getragen vom Wind. Kiteboarden ist für Kailani Friedrich aus Pusarnitz Freiheit pur.

Wenn Kailani Friedrich abhebt, dann richtig: Zehn bis 15 Meter hoch über der Wasseroberfläche vollführt sie ihre Kiteboard-Tricks unter dem vom Wind aufgeblähten Schirm, der an 24 Meter langen Leinen hängt. An die 70 Meter weit gehen dabei die Sprünge. Kein Anblick für schwache Nerven. Für die Pusarnitzerin ist das Freiheit pur. „Da denke ich an nichts anderes“, schwärmt sie mit leuchtenden Augen. Genau diese Leidenschaft hat ihr vor Kurzem bei der Weltmeisterschaft auf Sylt (Deutschland) im „Hydro Foil Big Air“ den Vize-Weltmeistertitel eingebracht, mit erst 16 Jahren und obwohl sie die Sportart erst seit zwei Jahren ausübt.

„Außer mir waren nur noch zwei Mädchen in meinem Alter am Start. Dass es so gut geht, damit habe ich nicht gerechnet“, strahlt Friedrich, die sich für den Bewerb anhand von Videos beworben hat, um ins begrenzte Teilnehmerinnenfeld zu kommen. Mit vollem Erfolg! Nach ihrem Podestplatz lief ihr Instagram-Kanal heiß, aus der ganzen Welt kamen Gratulationen, auch von sportlichen Vorbildern. Das Ganze war kein Einzelfall: Bereits eine Woche vorher wurde Friedrich in der Disziplin „Twin Tip“ in der U19 Dritte und hat auch davor schon in Mykonos eine Wildcard für eine Top-Ten-Platzierung genutzt. Wohl fühlt sich die junge Oberkärntnerin dabei in jeder Disziplin, auf jedem Board: „Es gibt viele, die sich spezialisieren, aber ich finde gerade die Abwechslung cool. Ich liebe Wettkämpfe, aber auch die große Community mit Leuten aus aller Welt. Mit dem Sport kann ich auch meine Leidenschaft fürs Reisen verbinden.“

1 / 4 Hoch hinaus – wie hier in Mykonos – geht es für Kailani Friedrich © Samuel Cárdenas

Trainingscamps fordern viele Fehlstunden

Zum Kiteboarden gekommen ist die Schülerin durch ihren Vater Andreas Friedrich, einen begeisterten Windsurfer. „Von da her waren wir immer viel am Wasser. Da habe ich eine junge Kiteboarderin gesehen und wollte das unbedingt ausprobieren“, erzählt Kailani Friedrich und hat dabei sofort Feuer gefangen. Seit 2024 trainiert sie mit dem Franzosen Nico Delmas, ist immer wieder wochenlang bei Trainingscamps auf der ganzen Welt unterwegs: Brasilien, Kapverden, Frankreich, Ägypten, Griechenland. Kiteboarden ist in Österreich eine extreme Randsportart, auf diesem Niveau schwer auszuüben – auch wenn es am Neusiedler See und in Italien Möglichkeiten gibt – und daher mit vielen Reisekosten verbunden. „Ich habe mit F-One zwar einen Materialsponsor, aber der eine oder andere Sponsor wäre schon noch gut“, lacht die 16-Jährige. „Da bin ich meinen Eltern auch sehr dankbar, die es mir ermöglichen, diesen Sport auszuüben. Und dem Sport-BORG Spittal, einer super Schule, die mich toll unterstützt, auch wenn ich wochenlang nicht da bin.“

Sportakrobatik als Hintergrund

„Wenn man merkt, mit welcher Leidenschaft dein Kind dabei ist, unterstützt man das gern, soweit es geht. Und in den letzten zwei Jahren ist so viel weitergegangen“, sagt Kailanis Mama Jacqueline Friedrich stolz. „Kailani ist sehr zielstrebig, gut organisiert und selbstständig. Sie ist auch menschlich so gewachsen.“ Was für die junge Kiteboarderin auch hilfreich war, ist ihre sportliche Vorgeschichte bei den Spittaler Sportakrobatinnen. Friedrich ist mehrfache Staatsmeisterin und EM-Dritte in dieser Disziplin, trainierte zuletzt dreimal die Woche in Graz. „Das hilft mir jetzt sehr in Bezug auf Beweglichkeit, Körperkontrolle in der Luft, Mut zur Höhe und Technik, die im Freestyle besonders wichtig ist.“

Den Spittaler Sportakrobatinnen bleibt Friedrich als Übungsleiterin treu, ihr nächstes großes sportliches Ziel ist das „Lords of Tram“ in Barcarès in Frankreich Anfang 2027: „Da brauche ich wieder gute Bewerbungsvideos, um reinzukommen. In weiterer Folge wäre es ein großer Traum beim „Red Bull King of the Air“ in Kapstadt dabei sein zu dürfen und die ganze GKA Kite World Tour mitzumachen, nicht nur einzelne Bewerbe.“