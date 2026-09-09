Kärntner Bürgermeister warnt vor E-Mail-Betrug in seinem Namen

Bad Bleibergs Bürgermeister Christian Hecher (ULB) ist das jüngste Opfer von Identitätsbetrug. In seinem Namen werden E-Mails verschickt.

Vor E-Mails, die in seinem Namen verschickt werden, warnt aktuell Bad Bleibergs Bürgermeister Christian Hecher (ULB). Mehrere Personen haben Nachrichten von einer Outlook-E-Mail-Adresse erhalten, die den Eindruck erweckt, vom Bürgermeister zu stammen.

In einer der E-Mails wurde eine Empfängerin beispielsweise gebeten, etwas für Hecher zu besorgen. Was genau hinter dem Identitätsmissbrauch steckt, ist derzeit noch unklar. Es wurden bisher keine sensiblen Daten abgefragt, auch Weiterleitungen auf verdächtige Seiten gab es nicht. Hecher warnt dennoch davor, auf die E-Mails zu reagieren, Links anzuklicken oder Dateianhänge zu öffnen.

Betrugsversuche kommen öfter vor

Peter Heymich, Geschäftsführer des Kärntner Gemeindebunds, kennt solche Methoden. Die Sicherheitsvorkehrungen in den Gemeinden seien grundsätzlich gut. Was es regelmäßig gäbe, seien Betrüger, die Social Engineering betreiben. Sie versuchen, E-Mails zu faken und Profile nachzubauen und dann an sensible Daten zu kommen.

Besonders wenn im Stil des Verfassers formuliert wird, kann es sein, dass man auf einen Betrug hereinfällt. — Peter Heymich , Geschäftsführer Kärntner Gemeindebund

© KK/Privat Peter Heymich, Geschäftsführer des Gemeindebunds, empfiehlt bei jeder E-Mail einen genauen Blick auf die Empfängeradresse

Gemeindebedienstete werden für solche Gefahren sensibilisiert. Entsprechende Sicherheitsmaßnahmen seien Teil ihrer Dienstprüfung, zudem gebe es Informationen und Schulungen. Heymich rät, immer die Absenderadresse zu kontrollieren, bevor ein Anhang geöffnet oder ein Link angeklickt wird.