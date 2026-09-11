Bike Week: Die wichtigesten Informationen zur großen Harley-Parade

Tausende Bikes werden auch heuer wieder die Parade zum Höhepunkt der European Bike Week machen. Für einen reibungslosen Ablauf gibt es zahlreiche Sperren.

Die Harley-Parade führt auch heuer wieder von Faak über Villach nach Feldkirchen, Velden und Rosegg

Sie ist Jahr für Jahr einer der Höhepunkte der European Bike Week. Wenn sich am Samstag, 12. September, wieder Tausende Motorräder zur großen Harley-Parade in Bewegung setzen, wird die Route vom Faaker See über Villach bis zum Ossiacher See und anschließend über Wernberg, Lind ob Velden und Rosegg zurück zum Faaker See führen. Der Start erfolgt um 12 Uhr, die Aufstellung erfolgt bereits ab 10 Uhr auf der Rosentalstraße (B85).

Von dort führt die Parade über die Finkensteiner Straße und Warmbad nach Villach. In der Stadt verläuft die Route unter anderem über die Italiener Straße und 10.-Oktober-Straße und den Hauptplatz. Weiter geht es über Bahnhofstraße, Steinwender Straße und Vassacher Straße zur Drautal Straße und anschließend auf der B 94 in Richtung Feldkirchen.

Rund um den Ossiacher See führt die Strecke über die B 94 und die L 49 wieder in Richtung Villach. Danach geht es über die Ossiacher Südufer Straße und die B 83 weiter nach Lind ob Velden. Über die Selpritscher Straße und die Rosegger Straße führt die Parade schließlich zurück in Richtung Faaker See.

Zur Einstimmung: Die Bilder von der Parade 2025

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Zahlreiche Sperren entlang der Paradenstrecke

Entlang der Strecke müssen Autofahrer mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Die jeweiligen Straßenabschnitte werden laut Polizei bereits mindestens 30 Minuten vor Eintreffen der Paradespitze für den Verkehr in beiden Richtungen gesperrt. Die Sperre bleibt bestehen, bis die Schlussfahrzeuge vorbeigefahren sind.

Auch zwei Autobahnanschlussstellen sind betroffen. Bei der Anschlussstelle Villach-Ossiacher See auf der A 10 sind zwischen 12 und 14 Uhr sowohl die Abfahrt auf die B 94 als auch die Auffahrt von der B 94 in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. An der A 2 werden bei der Anschlussstelle Wernberg zwischen 12.30 und 14.45 Uhr die Auf- und Abfahrt zur B 83 für den gesamten Verkehr gesperrt.

Paradenteilnehmerinnen und -teilnehmer sowie die Besucherinnen und Besucher dürfen sich laut Geosphere Austria auf eine trockene und teils sonnige Parade freuen.