Indonesien öffnet nach Vulkanausbruch mehrere Flughäfen

Nach tagelangen Sperrungen wegen eines Vulkanausbruchs hat Indonesien seinen wichtigsten Flughafen in der Hauptstadt Jakarta sowie vier weitere Flughäfen wieder geöffnet. "Es dürfte etwas dauern, die Flugzeuge vorzubereiten", sagte Verkehrsminister Dudy Purwagandhi am Dienstag. Die Behörden müssten zunächst die Lufttüchtigkeit von 178 Maschinen prüfen, die während der Schließung am Flughafen Soekarno-Hatta abgestellt waren.

© APA/AFP Flugzeuge werden überprüft