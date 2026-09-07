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Umwelt-Proteste in Albanien gehen in den 100. Tag
Die Gegner eines Luxusimmobilien-Projekts in einem albanischen Naturschutzgebiet haben den 100. Tag in Folge im Zentrum von Tirana demonstriert. Sie hielten Transparente mit Aufschriften wie "Albanien ist nicht zu verkaufen!" hoch und forderten in Sprechchören den Rücktritt von Ministerpräsident Edi Rama, der das Projekt unterstützt. Die Protestwelle richtet sich gegen die geplante Bebauung von Teilen der Lagune von Narta im Delta des Flusses Vjosa durch US-Investoren.