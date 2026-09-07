Umwelt-Proteste in Albanien gehen in den 100. Tag

Die Gegner eines Luxusimmobilien-Projekts in einem albanischen Naturschutzgebiet haben den 100. Tag in Folge im Zentrum von Tirana demonstriert. Sie hielten Transparente mit Aufschriften wie "Albanien ist nicht zu verkaufen!" hoch und forderten in Sprechchören den Rücktritt von Ministerpräsident Edi Rama, der das Projekt unterstützt. Die Protestwelle richtet sich gegen die geplante Bebauung von Teilen der Lagune von Narta im Delta des Flusses Vjosa durch US-Investoren.

© APA/AFP Protesters hold placards shaped as flamingos during a demonstration in front of the Albanian Prime Minister's Office in Tirana, on August 14, 2026, against the construction of a luxury resort near a protected natural area on Albania's southern coast. Preliminary work on a vast hotel project linked to the Trump family has already caused irreparable damage to a once pristine stretch of Albania's coast, scientists and activists say. (Photo by Adnan Beci / AFP)