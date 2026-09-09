2026 verlangt der Forstwirtschaft viel ab. In Heimschuh zeigt sich, wie entscheidend die richtige Waldpflege für Ertrag und Risiko geworden ist.

Dietmar Forstner, Leiter des Forstfachreferats der BH Leibnitz und Bezirksförster Erwin Pichler in einem Positivbeispiel bei Heimschuh: Naturverjüngung und gezielte Pflege sorgen hier für einen stabilen, vielfältigen Waldbestand

Gerodete Flächen, Äste und Rindenreste: In einem Waldstück bei Heimschuh (Bezirk Leibnitz) lässt sich ablesen, wie schnell aus einem Wetterschaden ein wirtschaftlicher werden kann. Der Bestand war in den 1980er-Jahren fast ausschließlich mit Fichten aufgeforstet und danach kaum gepflegt worden. Am 20. Februar beschädigte Nassschnee rund die Hälfte der labilen Bäume. Der Waldbesitzer arbeitete zunächst nur einen Teil des Schadholzes auf. Dann kam der Borkenkäfer – schließlich musste die gesamte Fläche geschlägert werden, erzählt Bezirksförster Erwin Pichler.

Die Quittung bekam der Waldbesitzer mit der Holzabrechnung: Befallenes Holz verliert an Qualität. Pichler beziffert den Wertverlust mit 25 bis 30 Prozent, rund 90 Euro pro Festmeter seien dafür noch zu erzielen – gegenüber derzeit rund 122 bis 124 Euro für gesundes Fichtenholz.

1 / 2 Erwin Pichler auf jener Waldfläche bei Heimschuh, deren Fichtenbestand nach Schneeschäden und Käferbefall vollständig geschlägert werden musste © KLZ / Eva Brutmann

Schwieriges Jahr, dennoch stabile Preise

2026 hat der Forstwirtschaft einiges abverlangt. Auf Frost folgte schwerer Nassschnee. Im Sommer setzten Hitze, Trockenheit und der Käfer den Beständen zu. Umso bemerkenswerter ist auch für die Experten die Entwicklung beim Holzpreis. „Er ist erstaunlich stabil“, sagt Dietmar Forstner, Leiter des Forstfachreferats der Bezirkshauptmannschaft Leibnitz. Der Fichtenpreis liege in der Südsteiermark derzeit bei rund 123 Euro pro Festmeter. Im vergangenen Herbst waren regional noch rund 130 Euro möglich, vor einigen Jahren lag der Preis hingegen schon unter 100 Euro.

1 / 2 Bezirksförster Erwin Pichler auf einem Stapel Schadholz in Heimschuh, das vom Borkenkäfer befallen wurde © KLZ / Eva Brutmann

Problem sei heuer weniger der Preis als vielmehr der Abtransport gewesen, so Forstner. Nach den Schneeschäden kamen größere Holzmengen auf den Markt, Sägewerke begrenzten die Zufuhr. Regen und aufgeweichte Forstwege erschwerten die Abfuhr zusätzlich.

Auch die Besitzstruktur in der Südsteiermark mache die Bewirtschaftung anspruchsvoll, betont Forstner. Rund 90 Prozent der Waldbetriebe im Bezirk verfügten über weniger als zehn Hektar Wald. Der Bezirkswald verteilt sich auf rund 50.100 Waldgrundstücke. Eine Parzelle ist damit im Schnitt nur rund 0,5 Hektar groß.

Wie der Wald von morgen wächst

Keine 200 Meter von der Schadfläche entfernt – ebenfalls in Heimschuh – zeigt sich das Gegenbild. Auf rund 1000 Quadratmetern wachsen junge Tannen und Rotbuchen unter dem Schirm älterer Bäume nach. Vieles hat sich von selbst angesät. „Wir haben gute Standorte in der Südsteiermark. Es steht und fällt alles mit der Bewirtschaftung“, sagt Pichler. Werden alte Bäume rechtzeitig entnommen, bekomme die Natur Licht und Raum für junge Bäume.

1 / 2 So kann Waldumbau funktionieren: Naturverjüngung sorgt für einen vielfältigeren und stabileren Bestand © KLZ / Eva Brutmann

Auch die Baumartenmischung werde sich verändern, prognostiziert Forstner. Die Fichte werde nicht verschwinden, ihr Anteil aber deutlich sinken. Wirtschaftlich bleibe sie der „Brotbaum“ der Holzwirtschaft – künftig jedoch stärker eingebettet in Mischbestände mit standortgerechten Arten wie Stieleiche, Tanne, Rotbuche und Ahorn.

Gerade bei kleinen Waldflächen werde es künftig entscheidend sein, sich stärker mit der Bewirtschaftung zu beschäftigen, sagt Forstner. „Man kann Waldpflege nicht als Selbstläufer sehen.“ Im Wald werde in Generationen gedacht. Was heute gepflanzt und gepflegt wird, erreiche oft erst in 80 oder 100 Jahren seine Reife.