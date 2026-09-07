Er hatte bereits zwei Kreuzbandrisse! Wimmer fällt monatelang aus

WAC-Abwehrchef Nicolas Wimmer (31) zog sich nach einer Abwehraktion ohne Fremdeinwirkung eine schwere Knieverletzung zu.

Das hat in der zweiten ÖFB-Cup-Runde auswärts gegen Parndorf gar nicht gut ausgesehen. WAC-Kapitän Nicolas Wimmer griff sich nach einer Abwehraktion ohne Fremdeinwirkung ans Knie und musste schließlich mit der Trage vom Spielfeld abtransportiert werden. Nun ist die Diagnose da: eine schwere Knieverletzung. Somit fällt der 31-Jährige monatelang aus.

Mit Verletzungen kennt sich der 1,90-Meter-Hüne leider bereits aus – die Fußballkarriere des ehemaligen Key Account Managers stand nach zwei Kreuzbandrissen in der Saison 2018/19 und einer langen Zwangspause sogar vor dem Aus. Doch auch in dieser schwierigen Phase stellte er seine Kämpferqualitäten unter Beweis und unterschrieb schließlich im Alter von 26 Jahren seinen ersten Profivertrag bei BW Linz.

„Die schwere Verletzung unseres Kapitäns ist unheimlich bitter. Nico wird uns mit seiner Erfahrung fehlen. Jetzt müssen wir noch enger zusammenrücken und gemeinsam Gas geben. Wir haben eine Verantwortung gegenüber Nico und dem gesamten Team“, verdeutlicht Wolfsberg-Coach Thomas Silberberger.

Markus Pink, Torschütze und Assistgeber, brummt nach seinem Zusammenstoß im Luftduell zwar noch gehörig der Kopf, „aber es passt alles.“

Und sportlich? Da gastiert kommenden Samstag Rapid Wien (19.30 Uhr) in der Lavanttalarena.