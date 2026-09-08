Steirischer Plakatwahlkampf blüht auch ohne Urnengang

Dem Land steht keine Wahl ins Haus, doch Parteien plakatieren eifrig. Nach Khoms ÖVP-Sommerkampagne startet Lerchers SPÖ. Die FPÖ „begnügt“ sich mit einem Mario-Kunasek-Dauerplakat.

Ein charismatischer Charakterkopf, mit entschlossener, staatstragender oder freundlicher Miene und ein knackiger Slogan – fertig ist das Wahlplakat. Fährt man heuer durch die Steiermark, könnte man fast meinen, es stünden Wahlen vor der Tür. Dabei kann da keine Rede davon sein. Denn gemeint sind damit nicht die Kampagnenwochen der Stadtparteien vor der Grazer Gemeinderatswahl am 28. Juni. Auch wenn die Landesparteien hier im Frühjahr natürlich auch Effekte auf die Stimmung in der Landeshauptstadt mit ins Kalkül gezogen haben.

Schon im Frühjahr starteten daher SPÖ-Chef Max Lercher und FPÖ-Chef Mario Kunasek eine Image-Kampagne. Lercher erhob auf den Sujets „Einspruch!“ und nahm den Rückbau der steirischen Spitäler in den Fokus. Der blaue Landeshauptmann plakatierte unter dem Motto „Nah bei den Menschen, stark für das Land“, was so manchen in der steirischen Volkspartei zusammenzucken ließ. Hatte sie doch für ihre Chefin Manuela Khom schon lange davor den Slogan „Nah am Menschen, die Zukunft im Blick“ gewählt. Augenzwinkernd könnte man plakativ so kalauern: Neues erfinden ist Silber, Abkupfern Gold ...

Steirischer Panther muss für alle Parteien herhalten

Die ÖVP antwortete flugs mit einer Sommerplakatserie auf 500 Flächen und Screens und enthüllte Khoms „Plan für eure Zukunft“. Vereinzelt hängen die Sujets der Landesschwarzen noch entlang der steirischen Straßen. Doch mit dem anhebenden Herbst mischt sich nun wieder der Rote Max Lercher plakativ unters Volk. Jetzt tönt er „Zuerst die Steiermark“. Was sofort auffällt: Er verlässt sich nicht allzu sehr auf die Strahlkraft der Partei: Das SPÖ-Logo ist verschwindend klein und links oben zu suchen. Der steirische Panther muss übrigens auf den Sujets aller drei Parteien herhalten. Der SPÖ-Landeschef schwört im Beipackzettel zur Kampagne einmal mehr „der Politik, die um Parteitaktik kreist“ ab. Der Fokus: Gesundheit, Arbeitsplätze, Standort und Industrie. An den aus roter Sicht „gerupften“ Spitalsstandorten Aussee, Bruck und Bad Radkersburg wird es Sonderplakate gegen den Kahlschlag geben. An insgesamt 100 Standorten bezieht Lercher so strategisch Stellung.

Das größte Politplakat des Landes hängt bis 2029

Warum aber plakatieren die Parteien mitten in der Periode, wo doch erst 2029 die nächste Landtagswahl ansteht? Es geht natürlich um Bekanntheits- und Beliebtheitswerte. In beiden Disziplinen haben vor allem die Schwarze und der Rote an der jeweiligen Parteispitze noch Luft nach oben, zeigen alle Umfragen. Kunasek mit seinem Landeshauptmann-Bonus, den er binnen kürzester Zeit voll genutzt hat, kann sich nun einmal eine Kampagnenpause leisten. „Wir haben aktuell nichts geplant“, versichert FPÖ-Landesgeschäftsführer Friedrich Scheer. Nur eines gönnen sich die Landesblauen: Das größte Politplakat des Landes, das wohl auch das längsthängende sein wird. Seit dem Landesparteitag im Mai 2025 hängt ein überdimensionales Kunasek-Plakat auf einer Hausfassade am Schönaugürtel. „Wir haben diese Fläche bis 2029 durchgebucht“, bestätigt Scheer. Zwei Mal sind Plakat und Hausfassade schon durch Farbbeutelattacken verunstaltet worden, beklagt sich der FP-Geschäftsführer. Man habe jeweils Anzeige erstattet.

1 / 2 Für SPÖ-Chef Anton Lang war es nach der Wahlschlappe Zeit, als Vize-Landeshauptmann und Parteichef den Hut zu nehmen © Wilfried Rombold

Politisch belegt war diese Fläche auch schon vor Kunasek. Dort ließ sich Ex-SPÖ-Chef Anton Lang vor der Landtagswahl 2024 affichieren. Der Slogan war angesichts seiner Umfragewerte eher verwegen. „Es wird Zeit für Anton Lang: Landeshauptmann“. Auch nach seinem Rücktritt nach dem desaströsen roten Wahlergebnis blieb das Sujet noch monatelang auf der Fassade hängen. Bis dann eben der tatsächliche neue Landeshauptmann übernahm. Bis 2029 könnte es durchaus sein, dass sich das Sujet ändert, meint Scheer, aber Kunasek wird hier auch die nächsten zweieinhalb, drei Jahre von der Fassade lächeln. Und wer weiß, vielleicht auch darüber hinaus.