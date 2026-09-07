Zugstreichung im Mölltal: Warum eine Verbindung wegfällt

Ab 14. September wird ein Regionalzugpaar eingestellt. Während ÖBB und Verkehrsverbund auf einen neuen Schülerzug verweisen, gibt es Kritik aus dem Mölltal.

Das Nachmittags-Zugpaar zwischen Spittal und Mallnitz wird ab 14. September eingestellt: Der Nahverkehrszug 4696 fährt bisher um 17.04 Uhr in Spittal-Millstättersee ab, der Gegenzug 4697 startet um 17.36 Uhr in Mallnitz-Obervellach. Die Änderung sorgt im Mölltal für Kritik. Der Verein „Zukunft Regionalverkehr Mölltal“ rund um Obmann Richard Huber sieht die Streichung kritisch. Mit dem Entfall werde das ohnehin eingeschränkte Angebot an Regionalzügen weiter reduziert. Künftig verbleibe nur noch ein Regionalzugpaar in der Früh, heißt es vom Verein. Das sei ein Nachteil für Pendler, Schülerinnen und Schüler, aber auch für Urlauber und Biker.

„Auch wenn die Frequenz im Drautal sicher höher ist, ist die Einschränkung im Mölltal schwerwiegender“, sagt Huber. Besonders problematisch sei die Situation an einzelnen Bahnhöfen: „An bestimmten Bahnhöfen, Mühldorf/Möllbrücke und Kolbnitz, hält nach 7.15 Uhr den ganzen Tag überhaupt kein Zug mehr.“ Seine Befürchtung: „Die Bahnhöfe werden fast funktionslos.“

Auch der Fernverkehr sei aus seiner Sicht kein vollständiger Ersatz. „Die Fernzüge halten nur am Bahnhof Mallnitz, nicht aber an allen anderen Stationen“, erklärt Huber. Für die nördlichen Bereiche der Gemeinden Lurnfeld, Mühldorf und Reißeck gebe es „keine Alternative“.

Neuer Zug für Schüler

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) und die Verkehrsverbund Kärnten GmbH (VKG) begründen die Änderung mit einem zusätzlichen Zug für Schülerinnen und Schüler. „Die Fahrplananpassung erfolge auf Basis der vom Land Kärnten bestellten Verkehrsleistungen“, erklären die ÖBB. Ab Schulbeginn fährt um 13.42 Uhr ein zusätzlicher Nachmittagszug von Spittal-Millstättersee nach Lienz. Dieser soll Schülerinnen und Schülern nach der sechsten Unterrichtsstunde eine zusätzliche Verbindung ermöglichen. Laut VKG komme man damit „den expliziten Forderungen zahlreicher Betroffener am Schulstandort Spittal nach“.

Doch der neue Zug hat Auswirkungen auf die bestehende Verbindung ins Mölltal: Laut VKG verfügen die ÖBB nicht über ausreichend Zugmaterial, um beide Verbindungen zusätzlich zu bedienen. Deshalb werde der neue Schülerzug mit dem bisherigen Abendzug zwischen Spittal und Mallnitz „abgetauscht“.

Durchschnittlich vier Fahrgäste täglich

Eine Rolle bei der Entscheidung spielte laut VKG auch die geringe Auslastung des bisherigen Zugpaares. Die Verbindung sei zuletzt durchschnittlich von nur vier Personen pro Tag genutzt worden. Auch die ÖBB sprechen von einer „sehr schwachen Auslastung“. ÖBB und VKG betonen zudem, dass zwischen Spittal und Mallnitz weiterhin zahlreiche Verbindungen bestehen. Laut ÖBB verkehren täglich 21 Züge auf der Strecke, zusätzlich gibt es 13 Busverbindungen. Mit einem Umstieg in Obervellach dauert die Busfahrt von Spittal nach Mallnitz rund eine Stunde und 20 Minuten.

Auch der seit Dezember 2025 bestehende stündliche Fernverkehr bleibe erhalten. „Für die Hin- und Rückfahrt stehen somit 68 Möglichkeiten für unsere Fahrgäste zur Verfügung.“ Während ÖBB und VKG somit den zusätzlichen Schülerzug und die geringe Auslastung der bisherigen Verbindung als Gründe für die Änderung nennen, befürchtet der Verein „Zukunft Regionalverkehr Mölltal“ vor allem für kleinere Orte entlang der Strecke eine weitere Verschlechterung des öffentlichen Verkehrsangebots.