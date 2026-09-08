Wer erziehungsberechtigt ist, ist auch erziehungsverpflichtet

Natürlich wäre es lässiger, wenn man als Elternteil keine Grenzen setzen muss. Aber es ist Teil des Reifens - für Kinder wie für Eltern.

„Aber Mama, ich bin doch noch keine zehn Jahre alt.“ Dem verstohlenen Hinweis des Mädchens in Richtung der Erziehungsberechtigten folgt ihre barsche Antwort: „Sei still, sonst kannst das Gerät nicht fahren.“ Dem Mann hinter der Plexiglasscheibe ist schwer ein Vorwurf zu machen. Er hört wegen dem Autodrom-Techno nicht, was vor seinem Kassenstand gesprochen wird. Und letztlich gibt es da ja noch dieses Schild: Eltern haften für ihre Kinder.

Abgespielt hat sich diese Szene am Bleiburger Wiesenmarkt - wenige Stunden nachdem ein Kind seinem Vater bei einem furchtbaren Unfall entglitten ist. So tragisch dieser Fall - der ohnehin noch aufgearbeitet wird - ist, muss man sagen: Man kann einen Jeton für ein Fahrgeschäft kaufen, die Verantwortung gibt man damit aber nicht ab. Der Trend von Eltern nicht Nein sagen zu können, beschränkt sich aber nicht nur auf Vergnügungsparks. Die E-Scooter-Verleiher dieses Landes wären ohne die Unvernunft von Eltern, die ihre Kreditkarten in den Ausleih-Apps von Heranwachsenden hinterlegen, längst insolvent.

Natürlich ist es lässiger und bequemer Grenzen nicht zu setzen. Aber erziehungsberechtigt bedeutet am Ende auch erziehungsverpflichtet.