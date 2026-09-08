Klagenfurter verkauft seit 28 Jahren das Harley-Lebensgefühl

Stefan Masopust betreibt seit fast 30 Jahren das Klagenfurter Bike-Imperium „Motodrom“ und ist mit mehreren Ständen auch im Harley Village in Faak vertreten.

Stefan Masopust gründete vor knapp 30 Jahren das Motodrom und bietet mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alles rund um die Marke „Harley Davidson“

Wenn rund um den Faaker See tausende Harleys aufheulen, ist Stefan Masopust, Inhaber des Motodroms in Klagenfurt, mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern natürlich auch im offiziellen Harley Village der European Bike Week in Faak vertreten. Für das Unternehmen, das sich vor fast 30 Jahren auf die Sehnsuchtsmarke „Harley-Davidson“ spezialisiert hat, ist es ein lukrativer Abschluss einer langen Motorradsaison.

Entscheidend ist für Masopust allerdings, was in den übrigen 51 Wochen passiert. Rund 20 Mitarbeiter arbeiten regulär in Verkauf, Vermietung, Werkstatt und Café. Motorräder werden verkauft, serviciert und repariert, dazu kommen Bekleidung und Zubehör. „Unser Konzept mit Beratung, Verkauf, Vermietung und Gastronomie funktioniert gut.“ Was dabei eigentlich verkauft wird, bringt Masopust auf den Punkt: „Wir verkaufen ein Lebensgefühl, dass man nicht beschreiben kann sondern erleben muss und das Motorrad gibt es gratis dazu.“ Der Erfolg wurde auch schon mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Harley-Davidson Award „Dealer of the Year“.

1 / 252 Rund um den Faaker See, in der Villacher Innenstadt und in Velden steht alles bereit für die 28. Ausgabe der European Bike Week. Obwohl das Treffen offiziell am Dienstag, 8. September, losgeht, gibt es bereits hunderte Gäste in der Region, die schon vor dem Treffen ihre Runden drehen © Dieter Kulmer

Seine Liebe zu Harley begann früh

Dass Harley-Davidson sein berufliches Leben prägen würde, zeichnete sich früh ab. Schon Großonkel Alfons Samonigg handelte mit Zweirädern. Masopust selbst startete 1992 eine Enduro-Karriere und sicherte sich wenige Jahre später den Vertrieb von Harley-Davidson und Buell. 1998 eröffnete er mit 24 Jahren in Klagenfurt den ersten Standort und war damals der mit Abstand jüngste Harley-Davidson- und Buell-Händler außerhalb der USA. Am jetzigen Standort ist man seit 2013.

© Dieter Kulmer Rund 2000 Quadratmeter groß ist das Geschäft samt Gastronomie und Werkstatt in Klagenfurt

Während der European Bike Week wächst das Team auf rund 35 Personen. Die Arbeit verteilt sich auf Klagenfurt und Faak. Am mehr als 2000 Quadratmeter großen Firmenstandort laufen Verkauf, Werkstatt und Café weiter. Dazu gibt es täglich Live-Musik. Im Harley Village betreibt Motodrom drei Stände. Im Verkaufszelt wird Bekleidung angeboten, ein Werkstattzelt übernimmt kleinere Reparaturen und Unfallschäden. Neu ist heuer ein Merchandise-Stand rund um den „Harley-Davidson Bagger World Cup“ , bei dem nicht nur Rennmotorräder ausgestellt werden, sondern auch ein Rennsimulator.

Für Motodrom ist die Woche damit eine lukrative Verlängerung der Saison und zugleich Schaufenster für eine Kundschaft, die mit der Zeit internationaler geworden ist. Bei der ersten Ausgabe der European Bike Week kamen viele Gäste aus einem Radius von etwa 600 Kilometern, heutzutage reisen Harley-Fans aus aller Welt an.