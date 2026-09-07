Lesermeinungen: Macht eine Zuckersteuer Sinn?

Soft Drinks wirken sich mit ihrem hohen Zuckergehalt negativ auf die Gesundheit aus

Eine Zuckersteuer nach britischem Vorbild könnte auch hierzulande die Ernährungsgewohnheiten positiv beeinflussen. Für manche wäre eine solche Maßnahme aber eine unzulässige Bevormundung.

Weniger Zucker, gesündere Kinder – so die einfache Rechnung der britischen Regierung. Deren Steuer auf zuckerhaltige Getränke zeigt bereits Wirkung. Hersteller haben ihre Rezepturen geändert, der Zuckerkonsum ist gesunken. Was von den einen als Erfolg staatlicher Lenkung gefeiert wird, wirft bei anderen eine entscheidende Frage auf: Wie weit darf der Staat gehen, um seine Bürger zu einem gesünderen Leben zu bewegen?

Ausführliche Argumente „Pro und Kontra Zuckersteuer“ haben Martina Marx und Walter Hämmerle von der Kleinen Zeitung geliefert. Doch auch Leserinnen und Leser hatten zum Thema großen Diskussionsbedarf.

„Warum schon wieder eine neue Steuer?“

Daran, dass eine mögliche Zuckersteuer alleine die Bevölkerung gesünder mache, zweifelt unter anderem „sune“: „Eine tägliche Sportstunde und frisch kochen macht es schon besser.“ Denn: „Fertiggerichte sind meist Zuckerbomben.“ Daher brauche es eine bessere Kennzeichnung samt Informationen, wie viel Zucker der menschliche Körper braucht, sprich: „Aufklärung statt Steuern.“

Ähnlich fällt die Wortspende von „Ghost66“ aus. Neben grundsätzlicher Aufklärung seien Erziehungsberechtigte vermehrt in die Pflicht zu nehmen: „Warum schon wieder eine neue Steuer? Im Umkehrschluss zahlt erst wieder der Kunde drauf und der Finanzminister freut sich.“

Solange sich die Menschen nicht durch Selbstreflexion und durch ein tiefgründiges Nachdenken um ihr eigenes Suchtverhalten in den Griff bekommen, werden steuerliche Abgaben auch nichts bewirken. — LeopoldAlbert

Zustimmung kommt von „LeopoldAlbert“: „Richtig, solange sich die Menschen nicht durch Selbstreflexion und durch ein tiefgründiges Nachdenken um ihr eigenes Suchtverhalten in den Griff bekommen, werden steuerliche Abgaben auch nichts bewirken.“

„Klar bin ich für die Zuckersteuer“

Indes hegt „TrailandError“ starke Zweifel an den Appellen zu mehr Eigenverantwortung: „Klar bin ich für die Zuckersteuer. Oder ist es je passiert, dass Menschen von Haus aus das Richtige tun? Da sollte man nachhelfen. Gerade dann, wenn es so einfach ist!“

Der Staat muss sich nicht in jeden Bereich des Lebens einmischen, aber hier würde es absolut Sinn machen! — chinatown

Auch für „ronnimimi“ steht der Sinn gezielter Besteuerung außer Frage: „Ja, Kinder und Jugendliche haben ihr Übergewicht großteils den ‚Zuckergetränken‘ zu verdanken, die den Kaloriengehalt einer Mahlzeit haben.“

Schließlich hält „chinatown“ fest: „Wir wissen alle, wie schlecht und ungesund zu viel Zucker ist, und trotzdem wird er in immer größeren Mengen konsumiert. Und weil er so schön billig ist und viel Geschmack bringt, ist er in jedem Lebensmittel versteckt, wo auch immer möglich!“ Daher sei klar:

„Der Staat muss sich nicht in jeden Bereich des Lebens einmischen, aber hier würde es absolut Sinn machen!“