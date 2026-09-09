Beeindruckende Unternehmensgeschichte endet nach 93 Jahren. Die letzte Fleischhauerei bleibt Schladming aber ebenso erhalten wie ihr legendärstes Erzeugnis.

Alois Wanke öffnet die Tür der Selche. Dichter Rauch quillt heraus. Dahinter hängt, was den Namen seiner Familie weit über das Ennstal hinausgetragen hat: der Wacholderspeck. Wenn der Metzgermeister selcht, macht er es genauso, wie er es von seinem Vater gelernt hat. Der Blick auf das Heißgeräucherte entlockt ihm ein Lächeln: „Unsere alte Bauernselche ist ganz entscheidend dafür, dass der Wacholderspeck so unverwechselbar schmeckt.“ Und doch klingt etwas Wehmut in Wankes Worten durch. Der Grund: Am 12. September schließt Schladmings letzte Fleischhauerei ihre Pforten, nach mehr als neun Jahrzehnten und drei Generationen.

Traditionshandwerk seit 1933

1933 hatte Wankes Großvater den Betrieb gegründet, sein Vater baute ihn nach dem Krieg wieder auf und erweiterte ihn. 1989 übernahm Alois Wanke die Fleischhauerei, als damals jüngster Fleischermeister Österreichs. Zuvor erlernte er den Metzgerberuf in Bad Aussee und absolvierte eine Kochlehre im Sporthotel Royer. Bis heute stellt er rund 90 Prozent seiner Waren selbst her.

1 / 6 Alois Wanke senior und Alois Wanke junior © Martin Huber

Der alte Leberkäsofen stammt noch aus der Zeit seines Vaters; mit seiner Patina und seinem Eigengeruch gibt er dem Wanke-Leberkäse eine besondere Note. Für den Leberkäse läuft schon um vier Uhr früh der Kutter — ein vertrautes Geräusch, das zum Haus Wanke gehört wie der Rauch zur Selche.

Berühmt aber ist die Fleischhauerei vor allem für ihren Wacholderspeck: mürb und saftig, viele Kunden bezeichnen ihn als „den besten Jausenspeck“. Einheimische Alpinisten nehmen ihn als kleines Stück Heimat mit auf die höchsten Gipfel. Sogar bei einigen Himalaya-Expeditionen lag der Wanke-Speck im Rucksack mutiger Bergsteiger.

Erste Adresse für „Jausenkäufer“

Die Fleischhauerei Wanke war immer weitaus mehr als ein Fachgeschäft mit Imbissstube. Für „Jausenkäufer“ ist sie seit Jahrzehnten die erste Adresse in Schladming, wenn es um Leberkäs-, Wurst- oder Schnitzelsemmeln geht. Kundenfamilien kommen in dritter Generation, man kennt einander besser als nur beim Namen.

1 / 4 Das Räuchern des berühmten Wacholderspeck ... © Martin Huber

Wankes Lebenspartnerin Marion, die im Verkauf steht, erlebt das aus nächster Nähe. Tag für Tag. „Sogar Wohnungen und Arbeitsplätze wurden über die Budel hinweg vermittelt“, erzählt sie augenzwinkernd und betont, dass auch für Urlaubsgäste der Besuch beim Metzger etwas Besonderes war: „Erst wenn ich zum Wanke gehe, bin ich in Schladming wirklich angekommen“, brachte es kürzlich ein Wiener Stammgast auf den Punkt. Ein anderer wiederum meinte, dass man einen Betrieb wie diesen eigentlich unter Denkmalschutz stellen müsse.

Nachfolge geregelt, Speck-Zukunft gesichert

Dass nun trotzdem Schluss ist, hat mehrere Gründe. Eine familieninterne Nachfolge ergab sich nicht, mit der Annäherung an das Pensionsalter reifte der Entschluss zum Aufhören. Vor allem aber, sagt Wanke, seien es Auflagen, Bürokratie und Personalmangel, die kleinen Betrieben zusetzen. In seinem Betrieb sei er Metzger, Koch und Buchhalter zugleich, der Erste am Morgen und der Letzte am Abend.

© Martin Huber Alois Wanke und Lebensgefährtin Marion auf dem Bankerl vor der traditionsreichen Fleischhauerei

Die Ära Wanke in Schladming endet zwar, die Fleischhauerei bleibt jedoch erhalten: Mit Andreas Spanberger, der die familieneigene Fleischerei in Gröbming in vierter Generation führt, steht ein Nachfolger bereit. Und der Speck? Rezept, Selche und Wissen wird Wanke an Spanberger weitergeben. Damit ist die Zukunft des Wacholderspecks gesichert und in der Wanke-Selche wird es auch weiterhin rauchen.