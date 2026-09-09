Bei „Wedding Weib‘s“ aus Kirchberg gibt es Hochzeiten aus einem Guss

Nicole Erhart, Christina Hiebaum und Katja Manokyan aus Kirchberg an der Raab haben „Wedding Weib‘s“ gegründet, um gemeinsam Torten, Frisuren und Deko anzubieten.

„Man muss uns einfach ein bisschen machen lassen. Kein zu enger Takt und keine zu detaillierten Vorstellungen – das macht eine schöne und glückliche Hochzeit aus“, ist sich Christina Hiebaum sicher. Die Floristin aus Fladnitz kennt sich aus, hat sie doch inzwischen einige Hochzeiten begleitet und seit etwa einem Jahr macht sie das auch im Dreiergespann mit Konditorin Nicole Erhart und Friseurin Katja Manokyan unter dem Namen „Wedding Weib‘s“.

Nachdem die drei Frauen aus dem Raum Kirchberg an der Raab sich immer wieder bei Trauungen zufällig getroffen hatten, fassten sie den Entschluss, ihre Kräfte zu bündeln und gemeinsam ihre Dienste anzubieten. Nach einigen intensiven und vor allem langen Gesprächen war klar, dass sie sich unter einer Marke zusammenschließen wollten. Als Manokyans Partner noch den Namen einwarf, war „Wedding Weib‘s“ geboren. Die drei Ursprungsunternehmen „Domiflor“, „Tortengalerie“ und „Friseur ist Kopfsache“ blieben dabei bestehen.

Einheitliche Vorstellung von Trauungen

Dass die drei Hochzeitsprofis zueinander gefunden haben, ist eigentlich wenig verwunderlich, merkt man schnell im Gespräch mit ihnen: „Wir sind uns in gewissen Dingen total ähnlich. Es kommt zum Beispiel oft vor, dass wir zueinander passend angezogen sind. Da sind wir wie Geschwister“, sind sie sich einig. Aber auch in anderen Dingen sei man sehr geschwisterlich, ergänzt Hiebaum: „Wir sind alle sehr stur. Aber raufen uns immer zusammen.“

Dabei geben sie einander Feedback – auch wenn es einmal nicht um das eigene Fachgebiet geht. Für die Kundschaft sei das nur von Vorteil: „Jeder bei uns ist ziemlich kreativ. Und da wir alles gemeinsam machen, bekommen die Kunden die Hochzeit unkompliziert aus einem Guss.“ Aber auch sie selbst können nun auf die Unterstützung durch das Team bauen. „Ich bin heute lieber auf Hochzeiten als früher“, zieht Manokyan Resümee.

1 / 8 Hochzeitstorte, ... © Wedding Weib's

Friseursalon und Hochzeitsatelier von „Wedding Weib‘s“

In Kirchberg hat sie erst kürzlich ihren neuen Friseursalon eröffnet. Manokyan ist damit von Graz in ihren Wohnort gezogen und hat die Gelegenheit gleich genutzt, um „Wedding Weib‘s“ einen zentralen Stützpunkt zu geben. Denn im Vorraum hat sie eine Art Hochzeitsatelier eingerichtet, in dem Süßes von Erhart und Blumiges von Hiebaum zu finden ist. „Das ist total wichtig, nur Fotos reichen bei uns nicht. Die Brautpaare wollen was zum Angreifen haben, bevor sie sich entscheiden“, betont die Floristin.

1 / 4 In Kirchberg an der Raab hat Manokyan ihren Friseursalon eröffnet © KLZ / Jonas Rettenegger

„Wedding Weib‘s“ Community

Das Konzept Dekoration, Hochzeitstorte, Frisur und Make-Up an einer zentralen Stelle zu buchen, scheint jedenfalls aufzugehen. Die Betreiberinnen von „Wedding Weib‘s“ sind zufrieden: „Am Anfang sind wir oft alleine angefragt worden, das ändert sich aber stark. Das liegt daran, dass viele schon ein oder zwei Jahre im Vorhinein einzelne Bestandteile der Hochzeit geplant oder gekauft haben.“

Manokyan, Hiebaum und Erhart haben noch viele weitere Ideen, Einblick in künftige Pläne wollen sie aber nicht geben. Nur so viel: „Wir freuen uns total, eine eigene Community aufbauen zu können. Inzwischen haben wir auch schon 18 Partner, von Locations bis DJs.“