Dieses neue Bistro bringt ein Stück Norwegen nach Kärnten

Mit „Marlenes Bistro“ gibt es in Villach eine neue Genussadresse. Marlene Sandtner bringt hier gemeinsam mit ihren Eltern feine Küche und herzliche Gastfreundschaft auf den Teller.

Unser Favorit des Abends: Gebratener Heilbutt aus Norwegen auf Parmesanrisotto, mit Karottenpüree und Apfel-Buttersauce

Dass das Villacher Gourmetrestaurant „Antoan“ nach einer Sommerpause im vergangenen Jahr nicht mehr aufsperrte, war für Kärntner Freundinnen und Freunde der guten Küche ein herber Schlag. Nun gibt es an derselben Adresse in der Bahnhofstraße aber wieder einen Ort für genussvolle Abende: Die Norwegerin Marlene Sandtner eröffnete hier ein Bistro, das ein Stück ihrer Heimat nach Kärnten bringt.

Im gediegenen Ambiente – die Einrichtung wurde vom Vorgängerlokal übernommen – werden wir hier von Sandtner selbst und ihrer Mutter herzlich empfangen. In der Küche steht Sandtners Vater. „Come as you are“ lautet das Motto, auch Kinder sind willkommen. Ideal für uns, die wir eine Dreijährige mit dabei haben. Für sie gibt es einen Hochstuhl, Kinderbesteck und sogar einen Blick in die Küche. Eine Kinderkarte sucht man allerdings vergebens: Die Kleinen bekommen dasselbe wie die Großen, nur eben in kindgerechter Portion.

© KLZ/Julia Wiesflecker Schick und gleichzeitig gemütlich: Das Ambiente lädt zum Verweilen ein

Gewürze, Apfelsaft-Cuvée und Saisonmenü

Schon beim selbstgebackenen Ciabatta, das uns mit Aioli serviert wird, ist klar: Hier versteht man den Umgang mit Gewürzen. Dass es neben der Weinkarte auch auf die Speisen abgestimmte Apfelsäfte gibt, begeistert uns. Eine alkoholfreie Getränkebegleitung ist schließlich noch immer eine Seltenheit. Unser Bergapfelsaft vom Südtiroler Ritten wird auf der Flasche selbstbewusst als „Cuvée mit Perlage und Persönlichkeit“ angekündigt. Ein Versprechen, das gehalten wird.

Wir lassen uns einmal durch das Saisonmenü führen: Den Auftakt machen flaumige Gnocchi mit cremiger Pilzsauce und Parmaschinken. Darauf folgt isländischer Seesaibling mit Kartoffelpüree, Gemüse und Zitrus-Beurre-blanc. Zum Abschluss gibt es eine Interpretation des schwedischen Desserts „Budapest Roll“ mit Vanillecreme, marinierten Beeren und Schwarze-Johannisbeer-Coulis. Drei Gänge kosten 62 Euro.

1 / 3 Die Gnocchi in cremiger Eierschwammerlsauce lassen keine Zweifel offen: Der Herbst ist da © KLZ/Julia Wiesflecker

Von der fixen Speisekarte kommen außerdem gebratene Jakobsmuscheln mit Selleriepüree und Chorizo-Vinaigrette (18 Euro), Heilbutt auf Parmesanrisotto mit Karottenpüree und Apfel-Buttersauce (42 Euro) sowie Salzkaramell mit karamellisierten Popcorn (12 Euro).

1 / 3 Speck und karamellisierte Zwiebeln passen gut zu den gebratenen Jakobsmuscheln © KLZ/Julia Wiesflecker

Kurzum: Wir sind begeistert. Die Gnocchi sind flaumig, die Jakobsmuscheln zergehen auf der Zunge, alle Aromen sind perfekt aufeinander abgestimmt, die Portionen reichlich. Einzig über das Dessert mit der Vanillecreme kann ich hier keine Worte verlieren – das hat nämlich das Kind mit den Worten „Das schmeckt alles so gut“ für sich reklamiert. Eine ehrlichere Rückmeldung gibt es wohl kaum.

Nach diesem Abend ist klar: Mit Marlenes Bistro ist Villachs kulinarische Szene um eine neue Adresse für feine Küche reicher – eine würdige Nachfolge für das „Antoan“.