Mit „Ein Jahr voller Klassik“ startet Kristin Hütter in die zweite Saison. Sechs Konzertabende in Ehrenhausen sollen Klangwelten öffnen und Berührungsängste abbauen.

Ein paar Takte genügen und Kristin Hütter ist abgetaucht in ihre Welt. Eben noch erzählt die 26-Jährige im Nannerl G’wölb von Erzherzog Johann Weine in Ehrenhausen vom neuen Konzertjahr, dann sitzt sie am Bösendorfer und spielt. Ottorino Respighi zuerst, später Beethoven und Albéniz. Den Sommer über hat der Flügel pausiert, vor dem Saisonstart muss er noch nachgestimmt werden. Vater Thomas kontrolliert das Instrument regelmäßig und füllt Wasser im Befeuchtungssystem nach. Das hat einen guten Grund: Holz und Filz reagieren empfindlich auf Schwankungen der Luftfeuchtigkeit – und damit auch Stimmung und Mechanik des Instruments.

Am 26. September startet „Ein Jahr voller Klassik“ in die zweite Festivalsaison, insgesamt sechs Konzerte stehen auf dem Programm. Kristin Hütter hat die Reihe gemeinsam mit dem Kulturforum Ehrenhausen aufgebaut, Obfrau Christine Rauch betreut sie organisatorisch mit.

© KLZ / Eva Brutmann Ein eingespieltes Team für die Klassik: Kristin Hütter mit Christine Rauch, Obfrau des Kulturforums Ehrenhausen, die die Konzertreihe mitträgt

Klassik soll hier kein elitärer Pflichttermin sein. „Das ist unser gemeinsames Wohnzimmer“, beschreibt Hütter die Atmosphäre. Zu jedem Konzert gibt es eine Einführung, heuer bereits im Kartenpreis enthalten. Gegen Ende der ersten Saison nahm daran schon mehr als die Hälfte des Publikums teil.

Hütter studiert an der Kunstuniversität Graz, unterrichtet am Johann-Joseph-Fux-Konservatorium und war zuvor an der Musikschule Südsteiermark tätig. Viele der Musikerinnen und Musiker, mit denen sie bei „Ein Jahr voller Klassik“ auf der Bühne steht, kennt sie aus diesem Umfeld: Studienkollegen, Freunde und musikalische Weggefährten.

Kulturarbeit im ländlichen Raum ist für sie kein Nebenprodukt: Was sie bei Konzerten, Wettbewerben und Festivals im Ausland erlebt, will sie bewusst in die Südsteiermark zurücktragen. „Wir wollen einfach nur zeigen: Musik ist so cool, bitte hört uns zu.“

Dass das Experiment auch wirtschaftlich funktionieren würde, war zu Beginn keineswegs sicher. In der ersten Saison lag die durchschnittliche Auslastung laut Veranstaltern bei rund 92 Prozent. Die Gesamtausgaben für das Projekt lagen bei rund 29.000 Euro. Finanziert wurde „Ein Jahr voller Klassik“ aus Kartenerlösen, Sponsoring, privaten Unterstützern und öffentlichen Förderungen.

1 / 3 Am Bösendorfer-Flügel im Nannerl G’wölb: Kristin Hütter ist künstlerische Leiterin des Festivals und selbst bei den Konzerten am Klavier zu erleben © KLZ / Eva Brutmann

Heuer stehen Instrumente und ihre Kombinationen im Mittelpunkt. Beim Auftakt „Beyond the Horizon“ wächst das Ensemble vom Duo zum Quintett, später erklingen Holsts „Planeten“ auf zwei Klavieren. Es folgen Cello und Kontrabass, Minimal Music mit Klavier und Percussion, ein Liederabend über unerfüllte Liebe, ein Wunschkonzert und zum Finale ein Abend mit Septetten.

Am Ende entscheidet das Publikum

Dass Hütter ihr Publikum nicht nur erreichen, sondern einbeziehen will, zeigt besonders das Wunschkonzert, bei dem die Besucherinnen und Besucher im Vorfeld mitentscheiden dürfen, welcher Komponist auf dem Programm steht. „Ich möchte dem Publikum etwas zurückgeben“, freut sich Hütter auf die Festivalsaison.