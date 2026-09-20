Garanas: Der Schatz aus dem Hochmoor
Karl Leitinger, der letzte Torfstecher, schildert, wie er das 6000 Jahre alte Pflanzenmaterial Stück für Stück abbaut. Und warum es in der Wellness zum Einsatz kommt.
Vor Jahren hätte an diesem beschaulichen Ort geschäftiges Treiben geherrscht. Denn hier, 15 Kilometer von Schwanberg entfernt, tief in den Wäldern der Deutschlandsberger Katastralgemeinde Garanas in den Ausläufern der Koralpe, findet sich das höchstgelegene Heilmoor Österreichs. Es erstreckt sich auf einer Seehöhe von 1300 Metern über rund drei Hektar. Eineinhalb davon sind noch nicht abgebaut und rund 6000 Jahre alt.
Als es im Jahr 1958 von Karl Leitinger und Gustav Fraydl entdeckt wurde, war schnell klar, dass das Material wirtschaftlich verwertet werden könnte. „Damals wohnten hier zehn bis zwölf Mitarbeiter, weil es sich nicht ausgezahlt hätte, jeden Tag den beschwerlichen Weg zurück ins Tal zu nehmen“, erzählt Karl Leitinger (54), Sohn des einstigen Mitbegründers und Pächter der Torfstecherei.
Vom Hochmoor ins Heilmoorbad Schwanberg
Anfangs wurden die mit speziellen Spaten abgestochenen Torfwürfel als Einstreu für Großvieh verwendet. Ihre Bestimmung hat sich seit 1973, als das Heilmoorbad Schwanberg eröffnet wurde, jedoch massiv geändert. Mittlerweile ist Leitinger auch der einzige Arbeiter im Hochmoor, allerdings mit technischer Unterstützung. Die Schaufel seines Baggers hat er selbst so umgebaut, dass es ihm möglich ist, große Torfblöcke aus dem Moor zu stechen.
Doch worum handelt es sich dabei eigentlich? „Ein Hochmoor besteht aus abgestorbenen Pflanzen, die durch Regenwasser oder Schnee getränkt wurden“, erklärt er, „im Gegensatz zum Niedermoor, in dem sich auch das Wasser von Bächen staut.“
Das Moor ist Lebensraum für seltene Pflanzen
Beim Abbau geht es um zwei Qualitäten: Die ersten 70 Zentimeter werden als Gartentorf verwendet, ab einer Tiefe von 70 Zentimetern ist das Moor für das Kur- und Gesundheitshotel in Bad Schwanberg gedacht. Hier wird es bei Behandlungen geschätzt, weil es lange warm hält und wertvolle Inhaltsstoffe wie Huminsäuren enthält, die das Immunsystem anregen. Doch auch die Natur fasziniert Leitinger am Hochmoor: „Hier wachsen zum Beispiel keine anderen Bäume als Föhren. Außerdem gedeiht der Rundblättrige Sonnentau, eine fleischfressende Pflanze.“
Mitten im Idyll macht jedoch auch eine Warnung stutzig. „Achtung! Lebensgefahr durch Einsinken“ steht auf einer Tafel. „Wir haben hier fünf Becken, die das abgebadete Moor aus Schwanberg enthalten. In einigen Jahren kann es wieder als Heilmoor verwendet werden. Bis dahin sollte man sich aber fernhalten, denn wer in ein Becken fällt, wird unweigerlich durch die Dichte der Moormasse erdrückt.“ Es ist also doch nicht alles hier oben so beschaulich.
Wellness aus der Natur
Von Apfel bis Zirbe: Nicht nur Heilmoor zählt zu den Naturschätzen der Steiermark. Im ganzen Land setzen Hotels und Thermen auf heimische Rohstoffe für Wellnessanwendungen.
In der Heiltherme Bad Waltersdorf kommt bei der „Magischen 8 Massage“ das „grüne Gold“, also feinstes steirisches Kürbiskernöl, zum Einsatz. Typisch für die Oststeiermark ist der Apfel, auf dessen pflegende Eigenschaften das Ballonhotel Thaller setzt.
Traubenkernöl und Traubenextrakte prägen die Wellnessangebote im „Das Kappel“ in der Südsteiermark ebenso wie im „Schloss Pichlarn“ mit Blick auf den Grimming. Duft und Kraft der Zirbe nutzt man im G’Schlössl im Murtal zur Entspannung.
Heimische Wildkräuter bilden im „Der Wilde Eder“ und im Hotel Almwellness Pierer die Grundlage für Bäder, Wickel und Massagen. Das Natur- und Wellnesshotel Höflehner verarbeitet Extrakte der „Königin der Alpen“, der Alpenrose, in Pflegeanwendungen, während die Seevilla Altaussee mit Salzpeelings und Solebehandlungen an die Tradition des Salzkammerguts anknüpft.
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