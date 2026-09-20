Garanas: Der Schatz aus dem Hochmoor

Karl Leitinger, der letzte Torfstecher, schildert, wie er das 6000 Jahre alte Pflanzenmaterial Stück für Stück abbaut. Und warum es in der Wellness zum Einsatz kommt.

Vor Jahren hätte an diesem beschaulichen Ort geschäftiges Treiben geherrscht. Denn hier, 15 Kilometer von Schwanberg entfernt, tief in den Wäldern der Deutschlandsberger Katastralgemeinde Garanas in den Ausläufern der Koralpe, findet sich das höchstgelegene Heilmoor Österreichs. Es erstreckt sich auf einer Seehöhe von 1300 Metern über rund drei Hektar. Eineinhalb davon sind noch nicht abgebaut und rund 6000 Jahre alt.

Als es im Jahr 1958 von Karl Leitinger und Gustav Fraydl entdeckt wurde, war schnell klar, dass das Material wirtschaftlich verwertet werden könnte. „Damals wohnten hier zehn bis zwölf Mitarbeiter, weil es sich nicht ausgezahlt hätte, jeden Tag den beschwerlichen Weg zurück ins Tal zu nehmen“, erzählt Karl Leitinger (54), Sohn des einstigen Mitbegründers und Pächter der Torfstecherei.

Vom Hochmoor ins Heilmoorbad Schwanberg

Anfangs wurden die mit speziellen Spaten abgestochenen Torfwürfel als Einstreu für Großvieh verwendet. Ihre Bestimmung hat sich seit 1973, als das Heilmoorbad Schwanberg eröffnet wurde, jedoch massiv geändert. Mittlerweile ist Leitinger auch der einzige Arbeiter im Hochmoor, allerdings mit technischer Unterstützung. Die Schaufel seines Baggers hat er selbst so umgebaut, dass es ihm möglich ist, große Torfblöcke aus dem Moor zu stechen.

Doch worum handelt es sich dabei eigentlich? „Ein Hochmoor besteht aus abgestorbenen Pflanzen, die durch Regenwasser oder Schnee getränkt wurden“, erklärt er, „im Gegensatz zum Niedermoor, in dem sich auch das Wasser von Bächen staut.“

1 / 6 Abgebadetes Heilmoor aus Schwanberg wird in Garanas rekultiviert © KLZ / Stefan Pajman

Das Moor ist Lebensraum für seltene Pflanzen

Beim Abbau geht es um zwei Qualitäten: Die ersten 70 Zentimeter werden als Gartentorf verwendet, ab einer Tiefe von 70 Zentimetern ist das Moor für das Kur- und Gesundheitshotel in Bad Schwanberg gedacht. Hier wird es bei Behandlungen geschätzt, weil es lange warm hält und wertvolle Inhaltsstoffe wie Huminsäuren enthält, die das Immunsystem anregen. Doch auch die Natur fasziniert Leitinger am Hochmoor: „Hier wachsen zum Beispiel keine anderen Bäume als Föhren. Außerdem gedeiht der Rundblättrige Sonnentau, eine fleischfressende Pflanze.“

Mitten im Idyll macht jedoch auch eine Warnung stutzig. „Achtung! Lebensgefahr durch Einsinken“ steht auf einer Tafel. „Wir haben hier fünf Becken, die das abgebadete Moor aus Schwanberg enthalten. In einigen Jahren kann es wieder als Heilmoor verwendet werden. Bis dahin sollte man sich aber fernhalten, denn wer in ein Becken fällt, wird unweigerlich durch die Dichte der Moormasse erdrückt.“ Es ist also doch nicht alles hier oben so beschaulich.